Nosalty Heti Horoszkóp: ezt a gyors leveles finomságot szánja neked a csillagjegyed a héten

A héten isteni, puha, édes, leveles süteményeket szánnak nektek a csillagok: túrós, gyümölcsös, kakaós is felüti a fejét köztük. És bár a leveles tészta nem házi verzióban készül, cserébe gyorsan, alig munkával ehetünk finomat.

Gyors, leveles finomságok dukálnak a héten minden csillagjegynek, de ez nem jelenti azt, hogy csak a sajátodat készíthetnéd el. A pikk-pakk elkészítési módot a kész leveles tészta biztosítja, így nem lehet panaszunk a sok munkára.

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Nem a legelegánsabb, mégis van az úgy, hogy nagy segítség a bolti leveles tészta. Ebből is lehet minőségit venni, és finomat készíteni, pláne, ha az alábbi finomságokból válogattok, melyek a legkülönfélébb töltelékeket kapták.

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