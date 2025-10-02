Egyszerűen megszabadulhatsz a mosógép mosószer-adagolójában megjelent penésztől

A penész mindent kockára tud tenni, az adott eszköztől elkezdve az egészégünkig, szóval semmiképp se hagyjuk, hogy eluralkodjon a lakásban - a mosógépben sem, sőt, a mosószer-adagoló tálcán sem! Otthon Tippünk most ebben segít.

Sajnos szinte minden eszköz, ami vízzel érintkezik, penészes lesz egy idő után, nincs ez másképp a mosógéppel sem. Ezúttal a mosószeradagoló fiók esetleges penészesedésére hoztunk megoldást, ráadásul igen egyszerűt.

A penész veszélyei: A mosógépben megjelenő penész több okból is veszélyes lehet – mind egészségügyi, mind géphasználati szempontból, és az arra érzékenyeknél allergiás reakciókat is kiválthat.

További rizikófaktorok:

a mosás során a penész spórái a ruhákra is átkerülhetnek , amelyek így bőrkontaktuson keresztül irritációt vagy akár fertőzést is okozhatnak

a penészes adagoló akadályozhatja a mosószer megfelelő kioldódását, így a ruhák nem lesznek kellően tiszták vagy friss illatúak, és dohos szagot áraszthatnak

Szabadulj meg ecettel a mosógép mosószer-adagolójában megjelent penésztől

A penész eltávolítása a mosószer-adagoló fiókból:

emeljük ki a gépből a mosószer-adagoló tálcát (a legtöbb kivehető, nézzük meg a leírást)

tegyük a tálcát egy nagy tálba, lavórba, amibe belefér, és töltsük meg mosószeres meleg vízzel + két bögre ecettel

áztassuk be, és hagyjuk benne kb. fél órát vagy többet

fogjunk egy régi fogkefét , és tisztítsuk meg a tálcát

öblítsük le, és szárítsuk meg teljesen

rakjuk vissza az adagolótálcát a helyére

Jótanács:

havonta ismételjük meg a penésztelenítő műveletet, megelőzésképp pedig mosás után tartsuk kihúzva az adagolótálcát, amíg meg nem szárad, és a mosógép ajtaját is hagyjuk nyitva egy időre!

Forrásunk volt.