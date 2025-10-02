Életmód

2025.10.02.

Egyszerűen megszabadulhatsz a mosógép mosószer-adagolójában megjelent penésztől

Nosalty profilképe Nosalty

A penész mindent kockára tud tenni, az adott eszköztől elkezdve az egészégünkig, szóval semmiképp se hagyjuk, hogy eluralkodjon a lakásban - a mosógépben sem, sőt, a mosószer-adagoló tálcán sem! Otthon Tippünk most ebben segít.

Sajnos szinte minden eszköz, ami vízzel érintkezik, penészes lesz egy idő után, nincs ez másképp a mosógéppel sem. Ezúttal a mosószeradagoló fiók esetleges penészesedésére hoztunk megoldást, ráadásul igen egyszerűt.

A penész veszélyei:

A mosógépben megjelenő penész több okból is veszélyes lehet – mind egészségügyi, mind géphasználati szempontból, és az arra érzékenyeknél allergiás reakciókat is kiválthat.

További rizikófaktorok:

  • a mosás során a penész spórái a ruhákra is átkerülhetnek, amelyek így bőrkontaktuson keresztül irritációt vagy akár fertőzést is okozhatnak
  • a penészes adagoló akadályozhatja a mosószer megfelelő kioldódását, így a ruhák nem lesznek kellően tiszták vagy friss illatúak, és dohos szagot áraszthatnak
mosószer-adagoló fiók
Szabadulj meg ecettel a mosógép mosószer-adagolójában megjelent penésztől

A penész eltávolítása a mosószer-adagoló fiókból:

  • emeljük ki a gépből a mosószer-adagoló tálcát (a legtöbb kivehető, nézzük meg a leírást)
  • tegyük a tálcát egy nagy tálba, lavórba, amibe belefér, és töltsük meg mosószeres meleg vízzel + két bögre ecettel
  • áztassuk be, és hagyjuk benne kb. fél órát vagy többet
  • fogjunk egy régi fogkefét, és tisztítsuk meg a tálcát
  • öblítsük le, és szárítsuk meg teljesen
  • rakjuk vissza az adagolótálcát a helyére

Jótanács:

havonta ismételjük meg a penésztelenítő műveletet, megelőzésképp pedig mosás után tartsuk kihúzva az adagolótálcát, amíg meg nem szárad, és a mosógép ajtaját is hagyjuk nyitva egy időre!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kekszgolyó

Házi almáspite-golyó

Ha szereted az almás pitét, de nincs időd elkészíteni a rendes verziót, akkor ez a recept neked szól! Az almás pitét itt golyóvá alakítjuk és sütni sem kell.

kókuszgolyó

Maradékmentő kókuszgolyó

Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept