Egyszerűen megszabadulhatsz a mosógép mosószer-adagolójában megjelent penésztől

Sajnos szinte minden eszköz, ami vízzel érintkezik, penészes lesz egy idő után, nincs ez másképp a mosógéppel sem. Ezúttal a mosószeradagoló fiók esetleges penészesedésére hoztunk megoldást, ráadásul igen egyszerűt.
A penész veszélyei:
További rizikófaktorok:
- a mosás során a penész spórái a ruhákra is átkerülhetnek, amelyek így bőrkontaktuson keresztül irritációt vagy akár fertőzést is okozhatnak
- a penészes adagoló akadályozhatja a mosószer megfelelő kioldódását, így a ruhák nem lesznek kellően tiszták vagy friss illatúak, és dohos szagot áraszthatnak
A penész eltávolítása a mosószer-adagoló fiókból:
- emeljük ki a gépből a mosószer-adagoló tálcát (a legtöbb kivehető, nézzük meg a leírást)
- tegyük a tálcát egy nagy tálba, lavórba, amibe belefér, és töltsük meg mosószeres meleg vízzel + két bögre ecettel
- áztassuk be, és hagyjuk benne kb. fél órát vagy többet
- fogjunk egy régi fogkefét, és tisztítsuk meg a tálcát
- öblítsük le, és szárítsuk meg teljesen
- rakjuk vissza az adagolótálcát a helyére
Jótanács:
havonta ismételjük meg a penésztelenítő műveletet, megelőzésképp pedig mosás után tartsuk kihúzva az adagolótálcát, amíg meg nem szárad, és a mosógép ajtaját is hagyjuk nyitva egy időre!