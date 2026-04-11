Miért kockázatos, ha reflexből, még kóstolás előtt megsózod az ételt?

Egy egyszerűnek tűnő szokás az étkezőasztalnál, mely igen magas egészségügyi kockázattal függhet össze, főleg a 60 év felettieknél. Ez pedig nem más, mint hogy mindent megsózunk - utólag is - , ha kell, ha nem.

Az étel utólagos megsózása sokak számára teljesen természetes reflexnek tűnik, mégis árulkodhat arról, hogy valaki mennyire étkezik tudatosan, egészségesen. Egy friss kutatás szerint ez a szokás különösen az idősebb felnőttek esetében áll összefüggésben kedvezőtlen táplálkozási mintákkal és magasabb egészségügyi kockázatokkal.

8000 ember étkezési, sóhasználati szokásait vizsgáltak

A vizsgálatot brazil kutatók végezték, és több mint 8000, 60 év feletti ember adatait elemezték. A résztvevőktől azt kérdezték, szokásuk-e, hogy az ételt az asztalnál utólag megsózzák, ezt pedig összevetették más életmódbeli és étrendi tényezőkkel.

Az eredmények szerint a megkérdezettek 10,9 százaléka rendszeresen sózta meg utólag az ételt az asztalnál.

A férfiak körében ez gyakoribb volt: 12,7 százalékuk vallotta be ezt a szokást,

szemben a nők 9,4 százalékával.

Az egyedül élő férfiak rengeteg sót használnak

A kutatók azt is megfigyelték, hogy bizonyos élethelyzetek és szokások növelik annak esélyét, hogy valaki extra sót használjon. Például:

azok a férfiak, akik nem követtek vérnyomáscsökkentő diétát, több mint kétszer nagyobb valószínűséggel sóztak meg minden ételt

sóztak meg minden ételt a egyedül élő férfiaknál 62 százalékkal magasabb volt a sózás esélye (többet rendelnek házhoz, kevésbé egészségtudatosak stb.)

volt a sózás esélye (többet rendelnek házhoz, kevésbé egészségtudatosak stb.) a nőknél pedig a kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztó egyénekre volt jellemzőbb a gyakori sózás

Az is kiderült, hogy azok a nők, akik eleve sok feldolgozott vagy ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztottak, több mint kétszer akkora eséllyel nyúltak a sótartóhoz, különösen városi környezetben élők esetében.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, vagyis összefüggést talált, de nem bizonyította az ok-okozati kapcsolatot. A kutatók azt is elismerték, hogy az adatok egy része önbevalláson alapult, ami torzíthatja az eredményeket.

Miért probléma a túl sok só?

A túlzott sóbevitel régóta ismert kockázati tényező. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a magas nátriumfogyasztás növeli többek között a következő betegségek esélyét:

magas vérnyomás

szív- és érrendszeri betegségek

elhízás

gyomorrák

csontritkulás

vesebetegség

Tudtad? Világszerte évente mintegy 1,89 millió haláleset köthető közvetetten a túlzott sófogyasztáshoz.

A WHO ajánlása szerint a felnőtteknek napi legfeljebb 5 gramm sót (nagyjából egy teáskanálnyit) kellene fogyasztaniuk az optimális egészség érdekében.

A szakértők több gyakorlati megoldást is ajánlanak:

használjunk több fűszert és zöldfűszert só helyett

savas ízekkel (például citromlével) fokozzuk az ízeket

ne tartsuk automatikusan az asztalon a sótartót

kóstoljuk meg először az ételt, mielőtt megsóznánk

Forrásunk volt.