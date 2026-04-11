Miért kockázatos, ha reflexből, még kóstolás előtt megsózod az ételt?

Az étel utólagos megsózása sokak számára teljesen természetes reflexnek tűnik, mégis árulkodhat arról, hogy valaki mennyire étkezik tudatosan, egészségesen. Egy friss kutatás szerint ez a szokás különösen az idősebb felnőttek esetében áll összefüggésben kedvezőtlen táplálkozási mintákkal és magasabb egészségügyi kockázatokkal.
8000 ember étkezési, sóhasználati szokásait vizsgáltak
A vizsgálatot brazil kutatók végezték, és több mint 8000, 60 év feletti ember adatait elemezték. A résztvevőktől azt kérdezték, szokásuk-e, hogy az ételt az asztalnál utólag megsózzák, ezt pedig összevetették más életmódbeli és étrendi tényezőkkel.
Az eredmények szerint a megkérdezettek 10,9 százaléka rendszeresen sózta meg utólag az ételt az asztalnál.
- A férfiak körében ez gyakoribb volt: 12,7 százalékuk vallotta be ezt a szokást,
- szemben a nők 9,4 százalékával.
Az egyedül élő férfiak rengeteg sót használnak
A kutatók azt is megfigyelték, hogy bizonyos élethelyzetek és szokások növelik annak esélyét, hogy valaki extra sót használjon. Például:
- azok a férfiak, akik nem követtek vérnyomáscsökkentő diétát, több mint kétszer nagyobb valószínűséggel sóztak meg minden ételt
- a egyedül élő férfiaknál 62 százalékkal magasabb volt a sózás esélye (többet rendelnek házhoz, kevésbé egészségtudatosak stb.)
- a nőknél pedig a kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztó egyénekre volt jellemzőbb a gyakori sózás
Az is kiderült, hogy azok a nők, akik eleve sok feldolgozott vagy ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztottak, több mint kétszer akkora eséllyel nyúltak a sótartóhoz, különösen városi környezetben élők esetében.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a vizsgálat megfigyeléses jellegű volt, vagyis összefüggést talált, de nem bizonyította az ok-okozati kapcsolatot. A kutatók azt is elismerték, hogy az adatok egy része önbevalláson alapult, ami torzíthatja az eredményeket.
Miért probléma a túl sok só?
A túlzott sóbevitel régóta ismert kockázati tényező. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a magas nátriumfogyasztás növeli többek között a következő betegségek esélyét:
- magas vérnyomás
- szív- és érrendszeri betegségek
- elhízás
- gyomorrák
- csontritkulás
- vesebetegség
Tudtad?
A WHO ajánlása szerint a felnőtteknek napi legfeljebb 5 gramm sót (nagyjából egy teáskanálnyit) kellene fogyasztaniuk az optimális egészség érdekében.
A szakértők több gyakorlati megoldást is ajánlanak:
- használjunk több fűszert és zöldfűszert só helyett
- savas ízekkel (például citromlével) fokozzuk az ízeket
- ne tartsuk automatikusan az asztalon a sótartót
- kóstoljuk meg először az ételt, mielőtt megsóznánk