Ha ezeket látod az újhagymán, ne vedd meg

Nem mindegy, milyen újhagymát teszünk a kosárba tavasszal. A túl szép, túl tiszta példányok néha épp azt árulják el, hogy nem természetes úton kerültek a pultra.

A tavaszi piacok egyik legnépszerűbb szereplője az újhagyma. Sokan azonban csak a méretet és a frissnek tűnő külsőt figyelik, pedig a valódi minőséget nem a látványos megjelenés, hanem néhány árulkodó részlet mutatja meg.

A közepes méretű újhagyma gyakran jobb minőségű, mint a túl nagy

A döntő jel a fehér és a zöld rész találkozásánál van

A hozzáértők szerint érdemes először ott megnézni az újhagymát, ahol a fehér fej átmegy a zöld szárrészbe. A természetes módon termesztett példányoknál ez az átmenet nem teljesen egyenletes: lehet enyhén foltos, szabálytalan, sőt akár földnyom is maradhat rajta.

Gyanúra adhat okot: gyanús lehet, ha apró fehér pöttyök, porszerű lerakódások láthatók a felületen, vagy ha a hagyma feltűnően makulátlan. A túl rendezett, szinte katalógusba illő áru sem mindig a legjobb választás.

Minél nagyobb, annál jobb? Nem!

A tapasztalat azt mutatja, hogy a közepes méretű újhagyma gyakran jobb minőségű, mint a túl nagy, harsányan szép darabok. A korai szezonban a szokatlanul nagy, hibátlan fejek sokszor intenzív termesztés eredményei.

Ha a zöld rész könnyen törik, de belőle friss, tiszta nedv szivárog, az szintén a frissesség jele. A száraz, fás belső inkább arra utal, hogy a hagyma már öreg, vagy nem ideális körülmények között nevelték.

A megmosott újhagyma nem mindig előny

Sokan automatikusan a tisztára mosott, vízben álló újhagymát választják, mert frissnek látszik. Valójában ez kevésbé szerencsés döntés lehet: az ily en termék hamarabb romlik, könnyebben veszít az értékéből, és melegben gyorsabban elszaporodhatnak rajta a baktériumok.

TIPP: jobb az enyhén földes, természetesebb állapotú darabokat keresni!

A túl rendezett, szinte katalógusba illő újhagyma nem mindig a legjobb választás

Így marad tovább friss

Ha nem használjuk fel aznap, az újhagymát nem érdemes rögtön megmosni. A nedvesség felgyorsítja a romlást!

Tárolási tipp: a legjobb, ha enyhén nedves papírtörlőbe csomagoljuk, majd lyukas zacskóban tesszük a hűtőbe. Így akár öt napig is friss maradhat, de a legjobb ízét és tápértékét az első két napban őrzi meg.

A szín is üzen

A természetesen termesztett újhagyma zöldje inkább világosabb, füves árnyalatú. A túl sötét tónus egyes esetekben a túlzott tápanyaghasználatra utalhat.

TIPP: ha lehet, vásároljunk inkább kistermelőktől, ahol a zöldség nem tökéletesre polírozott, hanem egyszerűen természetes, minőségi és finom.

