Ha ezeket látod az újhagymán, ne vedd meg

A tavaszi piacok egyik legnépszerűbb szereplője az újhagyma. Sokan azonban csak a méretet és a frissnek tűnő külsőt figyelik, pedig a valódi minőséget nem a látványos megjelenés, hanem néhány árulkodó részlet mutatja meg.
A döntő jel a fehér és a zöld rész találkozásánál van
A hozzáértők szerint érdemes először ott megnézni az újhagymát, ahol a fehér fej átmegy a zöld szárrészbe. A természetes módon termesztett példányoknál ez az átmenet nem teljesen egyenletes: lehet enyhén foltos, szabálytalan, sőt akár földnyom is maradhat rajta.
Gyanúra adhat okot:
Minél nagyobb, annál jobb? Nem!
A tapasztalat azt mutatja, hogy a közepes méretű újhagyma gyakran jobb minőségű, mint a túl nagy, harsányan szép darabok. A korai szezonban a szokatlanul nagy, hibátlan fejek sokszor intenzív termesztés eredményei.
Ha a zöld rész könnyen törik, de belőle friss, tiszta nedv szivárog, az szintén a frissesség jele. A száraz, fás belső inkább arra utal, hogy a hagyma már öreg, vagy nem ideális körülmények között nevelték.
A megmosott újhagyma nem mindig előny
Sokan automatikusan a tisztára mosott, vízben álló újhagymát választják, mert frissnek látszik. Valójában ez kevésbé szerencsés döntés lehet: az ily en termék hamarabb romlik, könnyebben veszít az értékéből, és melegben gyorsabban elszaporodhatnak rajta a baktériumok.
TIPP: jobb az enyhén földes, természetesebb állapotú darabokat keresni!
Így marad tovább friss
Ha nem használjuk fel aznap, az újhagymát nem érdemes rögtön megmosni. A nedvesség felgyorsítja a romlást!
Tárolási tipp:
A szín is üzen
A természetesen termesztett újhagyma zöldje inkább világosabb, füves árnyalatú. A túl sötét tónus egyes esetekben a túlzott tápanyaghasználatra utalhat.
TIPP: ha lehet, vásároljunk inkább kistermelőktől, ahol a zöldség nem tökéletesre polírozott, hanem egyszerűen természetes, minőségi és finom.