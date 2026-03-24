Ezért ne tegyél soha forró ételt a turmixgépbe – Balesetet is okozhat

Ha forró levest vagy szószt turmixolnál, jobb, ha előbb vársz pár percet. A szakértők szerint a forró étel turmixgépbe öntése komoly balesetveszélyt jelent, és akár égési sérülést is okozhat.

Sokan automatikusan a turmixgéphez nyúlnak, ha krémlevest vagy szószt szeretnének készíteni, és ilyenkor gyakran még forrón öntik bele a megsült hozzávalókat. Pedig ez az egyik legveszélyesebb konyhai hiba, amit elkövethetsz, és nemcsak rendetlenséget, hanem komoly sérülést is okozhat.

Ezért ne tegyél soha forró ételt a turmixgépbe – Komoly balesetet okozhat

A láthatatlan veszély: a gőz

A probléma nem maga a turmixgép, hanem az, ami a fedél alatt történik. Amikor forró ételt teszel bele, a hő hatására gőz keletkezik, ami egy zárt térben gyorsan nyomást épít fel.

Mivel a legtöbb turmixgép fedele szinte légmentesen zár, ez a nyomás nem tud távozni – és egy ponton egyszerűen „kitör”.

Felrobbanhat a turmixgép

A felgyülemlett nyomás hatására a fedél hirtelen leugorhat, és a forró étel nagy erővel kifröccsenhet. Ez nem túlzás: ténylegesen képes szétfröccsenni az egész konyhában, miközben égési sérülést okozhat.

Ráadásul maga a fedél is kilőhet, ami szintén sérülésveszélyes.

Nemcsak veszélyes, a gépet is tönkreteheti

A forró étel nemcsak rád jelent kockázatot, hanem a turmixgépre is. A hő károsíthatja a tömítéseket, a műanyag alkatrészeket vagy akár a motort is.

Ez hosszabb távon azt jelenti, hogy a készüléked hamarabb elromolhat – vagy akár azonnal tönkremehet.

Így csináld biztonságosan

Nem kell lemondanod a krémlevesekről, csak egy kicsit tudatosabban kell használni a gépet. A szakértők szerint a legfontosabb szabályok:

hagyd az ételt pár percig hűlni turmixolás előtt

ne töltsd tele a turmixgép kelyhét

ha még melegen turmixolsz, hagyj rést a fedélen, hogy a gőz távozhasson

alacsony fokozaton indítsd a gépet

Alternatív megoldásként használhatsz botmixert is, amivel közvetlenül a lábasban dolgozhatsz – így elkerülöd a nyomásproblémát.

