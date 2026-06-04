Az évelők ültetése nemcsak azért lehet jó választás, mert kedvezel magadnak a jövőbeni kerti munkamennyiség szempontjából, hanem azért is, mert sok-sok beporzónak lakhelyet biztosítanak. Most kertész mondja el, melyik az a 6 örökzöld, aminek ültetését nem fogod megbánni!

Ha évelők ültetésén töröd a fejed, de nem tudod, mi lenne az ideális, akkor segítség lehet a kertész javaslata. Kevés gondozást igénylő, ehető vagy éppen mesés virágokkal megörvendeztető fajtát is találsz, ráadásul, ha jól gondoskodsz róluk, akkor minden évben újraélednek.

6 évelő növény a kertbe, aminek ültetését sose fogod megbánni a kertész szerint

A kertész is szereti az évelőket

Judd, aki kertészeti oktató, az évelőket részesíti előnyben:

Az ehető évelők különösen értékesek, mert anélkül érnek el termést, hogy minden évben magokat és palántákat kellene ültetni – mondja.

Az évelők minden évben új erőre kapnak kertünkben, ráadásul van, hogy teltebben, szebben, mint az előző évben, így igazán költséghatékonyan tudjuk alakítani és fenntartani a kertet.

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6 fotó

Sok évelő növénynek időre van szüksége a megtelepedéshez, mielőtt virágozni kezdene. A kertészek az első szezonban szerény növekedést, a másodikban erőteljesebb fejlődést, a harmadik évre pedig szemmel látható növekedést és virágzást tapasztalnak. Adjunk időt nekik, mert az fenntarthatóbb, egészségesebb kertet eredményez.

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