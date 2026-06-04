6 évelő növény a kertbe, aminek ültetését sose fogod megbánni a kertész szerint

Ha évelők ültetésén töröd a fejed, de nem tudod, mi lenne az ideális, akkor segítség lehet a kertész javaslata. Kevés gondozást igénylő, ehető vagy éppen mesés virágokkal megörvendeztető fajtát is találsz, ráadásul, ha jól gondoskodsz róluk, akkor minden évben újraélednek.
A kertész is szereti az évelőket
Judd, aki kertészeti oktató, az évelőket részesíti előnyben:
Az ehető évelők különösen értékesek, mert anélkül érnek el termést, hogy minden évben magokat és palántákat kellene ültetni– mondja.
Az évelők minden évben új erőre kapnak kertünkben, ráadásul van, hogy teltebben, szebben, mint az előző évben, így igazán költséghatékonyan tudjuk alakítani és fenntartani a kertet.
Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, milyen évelőket ajánl a kertész!
Sok évelő növénynek időre van szüksége a megtelepedéshez, mielőtt virágozni kezdene. A kertészek az első szezonban szerény növekedést, a másodikban erőteljesebb fejlődést, a harmadik évre pedig szemmel látható növekedést és virágzást tapasztalnak. Adjunk időt nekik, mert az fenntarthatóbb, egészségesebb kertet eredményez.