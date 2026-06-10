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2026.06.10.

Kávézó, pékség, fagyizó: Tóth Vera bejelentette, hol és mikor nyitja új helyét

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Tóth Vera izgatottan jelentette be új, budapesti helyük nyitását, ahol kávé, sütemény, fagyi, koktél és kézműves péktermékek is lesznek - utóbbiak egyenesen a férjétől, Pauli Zoltántól.

Megvan a hivatalos időpont: 2026. június 13-án nyit a „Verás by Palkonyha” a főváros XI. kerületében. A pékműhelyként, cukrászdaként és kávézóként üzemelő helyszínen kézműves péktermékekkel, házi fagyikkal és hűsítő koktélokkal várják majd a vendégeket - írja a Blikk.

Tóth Vera kutyusaival
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A napokban nyit a Verás by Palkonyha

„Verás by Palkonyha” névvel nyílik az ékszerdobozkára hasonlító új pékség-kávézó-cukrászda, melyet Tóth Vera indít útjára férjével, Pauli Zoltánnal.

A hely 2026. június 13-ától várja a vendégeket Budapesten, és a kézműves pékáru és kávé mellett koktélokat és házi fagylaltot is kínálnak majd.

Az énekesnő közösségi oldalán jelentte be az izgalmas hírt, melyből az is kiderült, hogy a XI. kerületi Csárda utca ad majd otthont kávézójuknak:

A helyünk gyermek-, kutyabarát, mindenember-barát, a sokszínűség hirdetője, ahol mindenki ugyanolyan szeretetet kap! Szeretettel várunk mindenkit

- írja lelkesen Tóth Vera.

Miért épp Budapest?

Palkonyán üzemelő közös helyükön a csökkenő vendégszám miatt inkább már csak hétvégén vannak nyitva, így a budapaesti új egységet ketten is tudják majd menedzselni: Tóth Vera férje, Pauli Zoltán vállalta, hogy süti a friss pékárut, Vera pedig a hírek szerint szinte minden nap benn lesz, és vezeti a kávézót.

Forrásunk volt.

Címlapfotó: Facebook

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