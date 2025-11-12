Így főzheted tökéletes állagúra a spagettit: gluténmentesre is alkalmazható

Egy új kutatás részletesen elemezte, hogyan lehet a leghatékonyabban elkészíteni a hagyományos és a gluténmentes tésztákat, számolt be Andrea Scotti a The Independent-ben. A szakértők először röntgensugarakkal vizsgálták meg a spagetti belső szerkezetét, majd neutronsugarak segítségével követték nyomon, hogyan változik a tészta mikrostruktúrája különböző főzési feltételek mellett. Napi tippünk elárulja, hogyan csinálhatod a legjobban a tésztafőzést!

A vizsgálat első szakaszában a szakértők röntgensugaras elemzéssel tanulmányozták a spagetti belső szerkezetét, hogy feltárják, miként rendeződnek el a tészta alkotóelemei. Ezt követően neutronsugaras vizsgálatokat is végeztek, amelyek segítségével nyomon követték, hogyan változik a normál és a gluténmentes spagetti mikrostruktúrája különféle főzési körülmények között. Lássuk, mire jutottak, és mi ezt hogyan tudjuk a hétköznapokban alkalmazni!

Így főzheted tökéletes állagúra a tésztát: gluténmentesre is alkalmazható

Az eredmények szerint a glutént tartalmazó tésztában a fehérje mintegy „tartószerkezetként” működik: főzés közben segít egyben tartani a keményítőrészecskéket, így a tészta állaga stabil marad, és az emésztése is lassabb.

A gluténmentes tésztákban ezzel szemben a részecskék sokkal könnyebben elmozdulnak vagy szétesnek főzés közben, ami magyarázatot ad a gyakran tapasztalt puha, ragadós állagra, ha nem megfelelően készítik el őket.

A kutatók azt is megállapították, hogy a só szerepe messze túlmutat az ízesítésen: jelentős hatással van a tészta szerkezetére. A sós vízben főzött hagyományos spagetti keményítőszemcséi kevésbé hajlamosak az összeomlásra, ami jobb textúrát eredményez. A gluténmentes tészták viszont érzékenyebbek: könnyebben törnek vagy megpuhulnak, ha nem megfelelő mennyiségű sóval vagy túl hosszú ideig főzik őket.

A kutatók végül megalkották a „tökéletes receptet” is: akár hagyományos, akár gluténmentes tésztáról van szó, az ideális főzési arány 1 liter vízhez 7 gramm só, a főzési idő pedig 10–11 perc.

Forrásunk volt.