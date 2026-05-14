2026.05.14.

Biztonságos-e meginni az előző nap kitöltött vizet?

Biztos veled is előfordult már, hogy letettél egy pohár vizet az éjjeliszekrényre vagy épp ott maradt az étkezőben még előző napról. Ilyenkor felmerülhet benned a kérdés: vajon még iható másnap is?

A víz önmagában nem tud megromlani, mégis veszélyt jelenthet az egészségedre, ha az előző nap kitöltött vizet megiszod. Lássuk, milyen kockázattal járhat!

Pohárba öntött víz
Onnantól kezdve, hogy kitöltöd a vizet egy pohárba, legyen az csapvíz vagy palackozott víz, ki van téve a levegőnek, amiből bármilyen apró részecske beleszállhat.

Már egy kortyolással is baktériumokat juttathatunk bele a vízbe.

David T. Dyjack a National Environmental Health Association ügyvezető igazgatója szerint a baktériumok szaporodási sebessége több tényezős:

  • függ a víz minőségétől,
  • az ivóeszköztől,
  • az otthoni környezettől.

A csapból folyó víz napok alatt éri el otthonunkat, ami elég idő ahhoz, hogy klór- és klóramintartalma lebomoljon. A maradék fertőtlenítőszer többnyire 24 órán belül elpárolog a kitöltött vízből, azonban ekkor már a levegőből juthatnak bele baktériumok és gombák. A pohár szájának átmérője is befolyásoló tényező, hiszen egy nagyobb átmérőjű pohárnál magasabb a valószínűsége a bacik megtelepedésének. Egy korty  „állott" víz önmagában nem veszélyes az egészségre, mégis összefüggést találtak szennyezett ivóvíz és fertőző betegségek között.

Pohár víz
Ha már ránézésre is zavaros a víz, akkor az étel- és porrészecskék állnak a háttérben

Mikor nem biztonságos az ivóvíz?

Ha egy napnál tovább állt a kitöltött víz a poharunkban, akkor érdemes frisset önteni, mert sokszor nehéz megállapítani, hogy iható-e még.

Mégis vannak olyan intő jelek, amiket fontos figyelembe vennünk:

  • Az oxigén idővel kioldódik a vízből, aminek ízét nehéz pontosan meghatározni, de határozottan nem kellemes, a közvetlen napfénynek kitett víz pedig néha édeskés.
  • Ha dohos szagot érzel, akkor épp elég ideje volt a baktériumoknak, hogy elszaporodjanak. Ezen kívül a szerves hulladék is okozhat ilyen szagot.
  • Ha nem teljesen tiszta, hanem már ránézésre is zavaros a víz, akkor az étel- és porrészecskék állnak a háttérben, amik szintén jó környezetet biztosítanak a bacik elszaporodásához.

Az éjszakára kint hagyott víz nem romlik meg, de az egészségügyi szakértő szerint szennyeződhet a levegőben szálló részecskékkel, illetve az ajkunkról átkerülő baktériumokkal. Biztonságosabb, ha mindig friss vizet töltünk magunknak.

