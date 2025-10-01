Sűrűbbé és ízletesebbé válik a marhapörkölt ettől az egyszerű hozzávalótól

A marhapörkölt könnyen vizessé válhat, pláne, ha sok zöldséggel készítjük. Ennek kiküszöbölésére hoztunk egy egyszerű trükköt, ami egyetlen alapanyag hozzáadását jelenti, és máris sűrűbb, ízletesebb marhapörkölt kerülhet a tányérra.

Sűrűbbé és ízletesebbé válik a marhapörkölt, ha keményítőt rakunk bele

A marhapörköltet nemcsak a nyári bográcsozások alkalmával készíthetjük el, hiszen az őszi, már jóval hűvösebb időben még jobban fog esni. Nokedlivel, tésztával, akár rizzsel, bulgurral vagy egyéb alternatív körettel is megváltás egy nagy tál meleg marhapörkölt, ha éhes vagy.

Mit tegyünk, ha túl híg lett a marhapörkölt szaftja?

A pörkölt egyik halála, ha a szaftja nem elég sűrű és gazdag, mert a húsból túl sok víz szabadul fel, esetleg eleve túlvizezzük, vagy nem elég a hagyma. Hayley Ryczek, a Health Starts in the Kitchen séfje és alapítója szerint ezt egy egyszerű, extra hozzávalóval orvosolhatjuk.

Ez pedig nem más, mint a keményítő, például a kukoricakeményítő.

Ez egy olyan sűrítőanyag, ami kivonja a felesleges vizet a zöldségekből, miközben nem változtat azok ízén. Gazdagabb állagot ad pörköltnek, valamint fényessé is teszi, így az sokkal étvágygerjesztőbbnek tűnik.

Nincs rosszabb egy híg marhapörköltnél, melyben túl sok a folyadék. A marhapörkölt sűrítése nagyon egyszerű: egy kis tálban keverjünk össze egyenlő arányban keményítőt és hideg vizet, amíg sima nem lesz. A keményítők, mint a kukoricakeményítő, a nyílgyökér-keményítő és a burgonyakeményítő nagyszerű, gluténmentes sűrítőanyagok, amelyek finomak és könnyen használhatók – mondta a séf.

A kukoricakeményítőből már egy csapott evőkanálnyi is elég, hogy sűrű, ízesebb szaftot kapjunk.

