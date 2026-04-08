Otthon

2026.04.08.

Felejtsd el a főzeléket – Ha soha nem tudtad megszeretni a spenótot, rakd palacsintába, rakott krumpliba, nokedlibe

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Ha a spenótfőzelékről hallani sem bírsz, de más formátumban, állagban és ízben nyitott vagy eme zöld levelesre, mutatjuk azokat a valóban imádni való recepteket, melyek a spenóttól sem romlanak el!

Itt a tavasz, érkezik a nyár is, és ezzel együtt mindenféle szezonális finomság: medvehagyma, sóska, zöld levelesek, spárga, eper és társaik… no meg a friss spenót! Utóbbi nagy mumus kiskorunktól fogva, és erről, ha tetszik, ha nem, főként a Kádár-korszak találmánya, a csomós, vizes, lisztes főzelékek kultúrája áll. Mi viszont nem adjuk fel sosem, és ami egészséges, tápanyagdús és friss, azt meg akarjuk szeretni, ha addig élünk is.

Florentin csirkemell krémes, spenótos-fehérboros mártással<br>
Florentin csirkemell krémes, spenótos-fehérboros mártással, receptért katt a képre!
Hering András / Nosalty

Ne ragadjunk le a spenótfőzeléknél

Ha a főzelék nagyon nem a te pályád, a jó hírünk, hogy a (friss) spenót megannyi egyéb ételben akár sokkal finomabb arcát is meg tudja mutatni. Nyugalom, nem salátákat fogunk rátok tukmálni, most a kicsit bűnösebb ételek fele kanyarodunk...

...spenótos palacsinta, nokedli, tészta vagy rakott krumpli? Bizony!

Összeszedtük, mit kezdhetsz a híres-hírhedt zöld levelessel, kattints a képre a galériáért!

5 fotó

A spenót rendkívül egészséges alapanyag, tele ásványi anyaggal és vitaminnal:

  • magnézium
  • kalcium
  • folsav
  • és C-vitamin is van benne - utóbbi jobban érvényesül, ha nyers formájában fogyasztjuk, például salátát vagy turmixot készítve belőle
  • a hírével ellentétben nem tartalmaz túl sok vasat
  • kalória- és szénhidrátszegény levélzöldség

Ajánlott videó

Legújabb receptek

húsos szendvics

Pastrami szendvics

Ha idén húsvétkor nem a klasszikus sonkát készítenéd, de nem mondanál le a füstös, pikáns ízekről, akkor ez a pastrami szendvics lesz az új kedvenced. Az eredetileg kelet-európai ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

sonkas-teszta
rakott tészta

Sonkás tészta

A húsvéti sonkaszezon befejező felvonása a sonkás tészta főzés. Lehet bármikor készíteni, de húsvéti sonkából a legfinomabb és a legpraktikusabb is. Ilyenkor igazi hagyományos ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept