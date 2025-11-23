Család

2025.11.23.

Ezt a gyümölcsöt add a házi savanyú káposztához: gyönyörű sárga színt ad neki

Érdemes savanyú káposztát otthon is készíteni, főleg télvíz idején, mert annál egészségesebb sose lesz, mint amikor házilag készül, és pontosan tudjuk, mi kerül bele, és mi nem. Most egy olyan tippet mutatunk, amitől szépséges sárga színt és finomabb ízt is kap!

A téli időszak egyértelműen a savanyú káposzta szezonja: C-vitamin-tartalma miatt a megfázásos betegségek egyik szuper probiotikus gyógymódja lehet, másrészt pedig sok-sok ekkor bevett recept alapját képezi, gondoljunk csak a töltött vagy székelykáposztára. Érdemes otthon, házilag is elkészíteni a savanyú káposztát, mert így biztosan nem kerül majd bele felesleges adalék és tartósítószer, és nem nehéz összedobni! Itt mi is írtunk róla, hogyan készítheted el.

birsalma vágódeszkán
Adj birsalmát a savanyú káposztához, és gyönyörű sárga színe lesz

Na de mitől lesz szép sárga színe?

Ha feldobnád a savanyú káposztát, helyezz a befőttesüvegben/faedényben elrakott savanyúság tetejére pár szelet birsalmát a fermentációs folyamat megkezdésekor!

A birsalma ugyanis a savanyítás hatására kiengedi sárga színét, és megszínezi a káposztánkat, miközben finom gyümölcsös-birses ízt is ad savanyúságunknak.

Plusz tipp: koronázd meg a káposztára pakolt birsalmadarabokat pár babérlevéllel és/vagy borókabogyóval is!

Mihez ajánljuk a savanyú káposztát?

  • elsősorban magában, így a legegészségesebb
  • nehéz húsok, sültek, rántott ételek mellé savanyúságként, hiszen segíti az emésztést
  • káposztás levesekhez és egytálételekhez: töltött vagy székelykáposzta, kaszás vagy korhelyleves, rakott savanyú káposzta stb.

Forrásunk volt.

