Ezt keverd a savanyú káposztához, hogy sokkal finomabb legyen

A savanyú káposzta nem csak a töltött káposzta lelke lehet: házilag is elkészíthetjük, de boltban is megvehetjük, (lehetőleg hazai termelői változatot válasszunk), és magában, valamint savanyúságként, húsok mellé is fogyaszthatjuk – hőkezelés nélkül legalább a C-vitamin-tartalma is megmarad! Mutatjuk, mivel dobhatod fel, hogy még finomabb legyen.

A savanyú káposzta a magyar háztartásokban egy igen népszerű alapanyag, melyből legtöbbünknél töltött vagy székelykáposzta készül, pedig nyersen lenne érdemes fogyasztani: híresen magas a C-vitamin-tartalma és probiotikus, azaz bélflóra-támogató tulajdonsága is messze földön ismert. Készítsük el házilag, és eszegessük magában, vagy tegyük köretként sültek, egytálételek mellé, savanyúság gyanánt, mert tényleg nagyon egészséges. Ja, és fel is dobhatjuk, ha magában unalmasnak tartjuk: keverjünk hozzá egyszerű, de isteni hozzávalókat, és élvezzük az ízeket!

szalonnás savanyú káposzta
Dobd fel a savanyú káposztát almadarabokkal vagy pirított szalonnával

Pirított szalonnadarabok/bacon

Az biztos, hogy ez már olvasva is jól hangzik: pirítsuk zsírjára a kockákra vágott szalonnát vagy bacont, adjunk hozzá egy picike cukrot, majd a savanyú káposztát, és keverjük-pirítsuk őket össze a serpenyőben. Sózzuk, borsozzuk, adjunk hozzá egy kevés köménymagot, sőt, akár kaprot is!

Plusz tipp:

egy kis fehérbort is rálöttyinthetünk, sőt, 1-2 dl sör is jól áll a savanyú káposztának!

Almadarabok

A ress, savanykás és/vagy édeskés alma is nagyon jól áll majd a savanyú káposztánknak, és a kalóriatartalmát sem emeli drasztikusan, a szalonnával ellentétben. A gyümölcs savassága extra előny!

Almás savanyú káposzta
Almás savanyú káposzta

Méz

Nem újdonság, hogy a savanyúságoknak az édes íz is velejárója, de mézzel próbáltad már cukor helyett? Karamellizálj néhány kanál mézet egy edényben, és ehhez keverd hozzá a savanyú káposztát – pikáns, édes-savanyú ízélményben lesz részed!

Tejszín

A legkülönlegesebb tipp a tejszín hozzáadása a savanyú káposztához:

ez tulajdonképpen kicsit az amerikaiak coleslaw salátájához hasonlatos állagot és ízt hozhat, az erjesztett/fermentált káposzta miatt viszont jóval pikánsabb lesz a végeredmény.

A tejszín lágyítja, krémesíti a savanyúságunkat, és ellenállhatatlanná teszi. A tejszínes savanyú káposzta köretnek is tökéletes lesz sült, sült, rántott húsok vagy egy csülök mellé. Próbáld ki!

Forrásunk volt.

