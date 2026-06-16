A kertészmérnök válaszol: Miért sárgul a cseresznyefád levele, miután letermett a gyümölcs?

Ha a gyönyörű cseresznyefád levelei nyár közepén rendszeresen megsárgulnak és hullanak, nem kell azonnal megijedned. Ez a jelenség gyakori, és több oka is lehet: természetes öregedési folyamat vagy gombás fertőzés. Megfelelő gondozással és prevencióval azonban megelőzheted a problémát, és a fa egészségesen növekedhet tovább - az Agrofórum Dr. Némethy Zsuzsanna, ny. egyetemi adjunktus-kertészmérnököt kérdezte a problémáról.
Mi okozza a levelek sárgulását?
A cseresznye- és meggyfák nyár közepe táján, a gyümölcsök érése közben és után gyakran hullatják sárga leveleiket. A jelenség a szakértő szerint általában két fő okra vezethető vissza:
- Természetes levélöregedés:
száraz nyarakon a fák alsó, legidősebb levelei sárgulnak. A zöld színanyag lebomlik, az anyagcsere leáll, majd a levelek lehullanak, miközben a fa erőforrásait a fiatal hajtásokra irányítja. Ez a folyamat az őszi lombhulláshoz hasonlóan zajlik.
- Gombás fertőzés (Stigmina carpophila):
a foltos levélhullást a Stigmina carpophila nevű gomba is okozhatja.
A fertőzés ellegzetes tünetei:
világosbarna, kör alakú foltok, melyek elhalva lyukacsossá teszik a levelet. Már 1-2 folt is előidézhet levélsárgulást és hullást. A gomba fertőzött leveleken, vesszőkön telel át, és akár rügyelhalást vagy zöld termés fertőzést is okozhat.
Hogyan előzhetjük meg a levelek sárgulását?
A védekezés alapja kell, hogy legyen a foltos, fertőzött levelek összegyűjtése, elásása vagy komposztálása a vegetációs időszakban is és az őszi lombhullást követően. Ahol rendszeresen visszatérő betegség, szükséges a fák téli lemosó permetezése nyugalmi időszakban réztartalmú gombaölő szerek valamelyikével, amivel a gomba áttelelése meggátolható- emeli ki a növényorvos.
Összefoglalva tehát:
- Tápanyag és vízellátás biztosítása:
száraz időben érdemes a fát öntözni és ősszel vagy télen szerves trágyát adni, hogy a következő évben erős és egészséges hajtásokat hozzon.
- Lombtrágyázás:
nyár végéig 10–14 naponta alkalmazott lombtrágya javíthatja a fa kondícióját, különösen kombinált műtrágyaoldattal.
- Gombás fertőzés ellen:
a visszatérő foltosodás esetén a fertőzött levelek összegyűjtése és komposztálása elengedhetetlen. Télen a fák lemosó permetezése réztartalmú gombaölő szerekkel segíti a gomba áttelelésének megakadályozását.
Ami kiemelten fontos:
- figyeld a fa alsó leveleit nyár közepén: az öreg levelek sárgulása gyakori, és általában természetes folyamat
- a lombtrágyázás és rendszeres öntözés erősíti a fa egészségét
- a foltos levelek összegyűjtése csökkenti a Stigmina carpophila gomba visszatérő fertőzését
Tudtad?
- A cseresznye- és meggyfák lombjának sárgulása gyakran a fa erőforrásainak újraosztását jelzi.
- A Stigmina carpophila gomba nemcsak a leveleket, hanem a hajtásokat és a termést is fertőzheti.
- A rendszeres lombtrágyázás és a talaj megfelelő nedvességtartalma segít a fa vitalitásának megőrzésében.