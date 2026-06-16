Életmód

2026.06.16.

A kertészmérnök válaszol: Miért sárgul a cseresznyefád levele, miután letermett a gyümölcs?

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Tudod, miért sárgulnak a cseresznyefa levelei nyár közepén? A szakértő növényorvos elmondja, és segít a védekezésben is.

Ha a gyönyörű cseresznyefád levelei nyár közepén rendszeresen megsárgulnak és hullanak, nem kell azonnal megijedned. Ez a jelenség gyakori, és több oka is lehet: természetes öregedési folyamat vagy gombás fertőzés. Megfelelő gondozással és prevencióval azonban megelőzheted a problémát, és a fa egészségesen növekedhet tovább - az Agrofórum Dr. Némethy Zsuzsanna, ny. egyetemi adjunktus-kertészmérnököt kérdezte a problémáról.

sárga, foltos cseresznyefalevelek
cseresznye- és meggyfák nyár közepe táján, a gyümölcsök érése közben és után gyakran hullatják sárga leveleiket

Mi okozza a levelek sárgulását?

A cseresznye- és meggyfák nyár közepe táján, a gyümölcsök érése közben és után gyakran hullatják sárga leveleiket. A jelenség a szakértő szerint általában két fő okra vezethető vissza:

  1. Természetes levélöregedés:
    száraz nyarakon a fák alsó, legidősebb levelei sárgulnak. A zöld színanyag lebomlik, az anyagcsere leáll, majd a levelek lehullanak, miközben a fa erőforrásait a fiatal hajtásokra irányítja. Ez a folyamat az őszi lombhulláshoz hasonlóan zajlik.
  2. Gombás fertőzés (Stigmina carpophila):
    a foltos levélhullást a Stigmina carpophila nevű gomba is okozhatja.

    A fertőzés ellegzetes tünetei:

világosbarna, kör alakú foltok, melyek elhalva lyukacsossá teszik a levelet. Már 1-2 folt is előidézhet levélsárgulást és hullást. A gomba fertőzött leveleken, vesszőkön telel át, és akár rügyelhalást vagy zöld termés fertőzést is okozhat.

Hogyan előzhetjük meg a levelek sárgulását?

védekezés alapja kell, hogy legyen a foltos, fertőzött levelek összegyűjtése, elásása vagy komposztálása a vegetációs időszakban is és az őszi lombhullást követően. Ahol rendszeresen visszatérő betegség, szükséges a fák téli lemosó permetezése nyugalmi időszakban réztartalmú gombaölő szerek valamelyikével, amivel a gomba áttelelése meggátolható

- emeli ki a növényorvos.

Összefoglalva tehát:

  • Tápanyag és vízellátás biztosítása:
    száraz időben érdemes a fát öntözni és ősszel vagy télen szerves trágyát adni, hogy a következő évben erős és egészséges hajtásokat hozzon.
  • Lombtrágyázás:
    nyár végéig 10–14 naponta alkalmazott lombtrágya javíthatja a fa kondícióját, különösen kombinált műtrágyaoldattal.
  • Gombás fertőzés ellen:
    a visszatérő foltosodás esetén a fertőzött levelek összegyűjtése és komposztálása elengedhetetlen. Télen a fák lemosó permetezése réztartalmú gombaölő szerekkel segíti a gomba áttelelésének megakadályozását.

Ami kiemelten fontos:

  • figyeld a fa alsó leveleit nyár közepén: az öreg levelek sárgulása gyakori, és általában természetes folyamat
  • a lombtrágyázás és rendszeres öntözés erősíti a fa egészségét
  • a foltos levelek összegyűjtése csökkenti a Stigmina carpophila gomba visszatérő fertőzését

Tudtad?

  • A cseresznye- és meggyfák lombjának sárgulása gyakran a fa erőforrásainak újraosztását jelzi.
  • A Stigmina carpophila gomba nemcsak a leveleket, hanem a hajtásokat és a termést is fertőzheti.
  • A rendszeres lombtrágyázás és a talaj megfelelő nedvességtartalma segít a fa vitalitásának megőrzésében.

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Brecz Judit

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