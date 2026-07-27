Nosalty Mit főzzek ma? Rántott zöldség frissítő salátával és pihe-puha sütemény vár

Nem egy divatos diéta, hanem egy hosszú távon fenntartható étkezési minta lehet a kulcs az egészséges öregedéshez, legalábbis ez derült ki egy több évtizedes kutatásból. A vizsgálat szerint egy bizonyos étrend különösen erős kapcsolatot mutatott azzal, hogy az emberek idősebb korukban is megőrizzék fizikai, szellemi és kognitív egészségüket.