Gasztro

2026.07.27.

Nosalty Mit főzzek ma? Rántott zöldség frissítő salátával és pihe-puha sütemény vár

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A felelős szerkesztőnk által összeállított menüsort kóstolhatjátok:

Színes saláta és rántott zöldség a porondon, amit felemás sütemény követ:

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