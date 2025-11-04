5 étterem és ételbár, ahol finom rakottast ehetünk – A görögtől a piacos magyarosig

Nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne lett volna rajongója valamelyik rakott ételnek, de olyat is ismerek, aki általában a műfajt imádja. A jól összesült szaftos rétegek, az egymásba olvadó ízek, a ropogós tepsiszéli szeletek mind a konyha legeslegjobb részei, nem csoda hát, hogy világszerte nagy rajongótáboruk van. Most mutatunk öt helyet Budapesten, étteremtől kezdve a kifőzdén át a vegetáriánus helyig, ahol a legfinomabb rakottasakból válogathatunk.

Trattoria La Coppola

Csapjunk bele mindjárt egy húsmentes rakottassal, vagyis a La Coppola isteni szicíliai rakott padlizsánjával.

Az étel itt cseréptálban sül, az elősütött padlizsánokra San Marzano paradicsomszósz, friss padlizsán és parmezánszósz kerül.

Annyira gazdag, melengető, tökéletes mediterrán komfortétel, ami egyszerűségében zseniális. Mindenkinek ajánlom megkóstolni, mert bár otthon sem nagy ördöngösség elkészíteni, egy olasz étteremben mégiscsak más az élmény.

Trattoria La Coppola

Budapest, Károlyi utca 19.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök, vasárnap 12.00-23.30, péntek-szombat 12.00-0.00

Fehérvári úti Vásárcsarnok

Sokak kedvenc piaca a Fehérvári úti vásárcsarnok, ahol egészen kiváló kifőzdekínálat várja azokat, akik klasszikus ízekre, jó ár-érték arányú ebédmenükre és piacos hangulatra vágynak.

A Faloda, a Naná, hogy finom vagy épp a Marika ételbár egyaránt tökéletes választás lehet, ráadásul, ezek közül szinte mindegyik étlapján találni rakott ételeket.

Az egyik leggyakrabban visszatérő tétel a rakott kel, az egyik személyes kedvencem, és bár az ember ne válogasson, én a tepsi sarkán tanyázó szeleteket preferálom, mert azoknak a széle mindig extra ropogósra pirul.

Marika Ételbár a Fehérvári úti Vásárcsarnokban via

Fehérvári úti Vásárcsarnok

Budapest, Kőrösy József utca 7-9.

Nyitvatartás: hétfő 7.00-19.00, kedd, csütörtök, péntek 6.30-18.00, szerda 6.30-17.00, szombat 6.30-15.00

Mythos the Greek

Bizonyos ételeknek azért nem látok neki otthon, már úgy értem az elkészítésüknek, mert nagy macera minden egyes fázison végigmenni. Na, pont ezért vannak az éttermek a városban, hogy egynémely fogásokkal ne nekünk kelljen vacakolni.

Amennyiben valaki például a görögök krumplis-padlizsános, darált húsos rakottasára, a mousakára áhítozik, elmehet az Arany János utcai Mythos görög étterembe, és megkóstolhatja.

Persze az lenne az igazi, ha egy kicsike görög tavernában ülnénk, kilátással a tengerre vagy egy kicsit morgolódó yiayiá asztalánál, de ameddig eljut oda az éhes vándor, a Mythos tökéletes megoldás.

Mythos the Greek

Budapest, Arany János utca 17.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-0.00

Receptajánlónk:

nemsüti

Kedvenc húsmentes éttermünk naponta változó ebédmenüjébe mindig belefér valamilyen rakott fogás. Persze, nem árt időben érkezni, mert a nemsüti ízeit mások is keresik, könnyen lemaradhat róla az, aki nincs résen. November 5-én például kecskesajtos rakott céklát kínálnak főételként. Mind tudjuk, hogy a kecskesajt és a cékla románca az égben köttetett, úgyhogy aki hozzám hasonlóan rajongója ennek a párosnak, szerdán ebédeljen a nemsütiben.

A nemsüti rakottasa via

nemsüti

Budapest

(A városban több egységük is található, a nyitvatartásaikról az oldalukon lehet tájékozódni.)

Kisbödön Ételbár

A népszerűsége csúcsát élő Keleti Károly utca és környéke is rendelkezik a maga klassz kis ebédeltetőjével, méghozzá a Kisbödön Ételbárral. A múlt héten például rakott karfiollal készültek, a héten pedig rakott krumpli lesz az ajánlat. Megtanultam már, hogy ennek is több iskolája, a több iskolának pedig számos híve létezik. Itt a klasszikus utat járják, úgyhogy aki a hetet egy jó rakott krumplival zárná, az tervezze úgy a napját, hogy pénteken a Kisbödönben ebédel.

A Kisbödön Ételbár rakottasa via

Kisbödön Ételbár

Budapest, Keleti Károly utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-15.00

