2026.02.23.

7 nap, 7 étel – A legolcsóbb húsrészekből főzünk, hiszen hó vége van

Brecz Judit

A héten sem marad el 7 nap, 7 étel nevezetű sorozatunk aktuális epizódja. Ezúttal a hóvégi, olcsóbb menü kerül középpontba, méghozzá pénztárcakímélő húsrészekkel a főszerepben.

A húsos ételek nem feltétlen drágábbak, mint a zöldségesek - főleg napjainkban. Ha ragaszkodunk a fehérjedús húsételekhez, főzzünk mot olcsóbb húsrészekből, melyek, bár sokszor kevésbé népszerűek, mégis irtó finomak és változatosak tudnak lenni.

körömpörkölt
A körömpörkölt is egy olcsó, sokak által kedvelt magyaros étel - katt a képre a receptért!
Nosalty

Válasszuk néha a jóval olcsóbb csirkeszárnyat, zúzát, májat, aprólékot a hentesnél vagy a boltban, és higgyük el, megéri nemcsak a csirkemellre és combra, a darált sertéshúsra vagy a tarjára, karajra koncentrálni!

Kattints a képre, és nyílik is a galéria a hó végére (is) tökéletes olcsóbb húsos fogásokkal!

Pénztárcabarát sütikből is mutatunk párat:

bagel

Házi bagel

Van az a felismerés, amikor rájössz, hogy a bagelért nem kell pékségig rohanni, elég bekapcsolni a sütőt. A főzős-sütős trükk elsőre furcsának hangzik, de pont ettől lesz kívül ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

