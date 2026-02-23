7 nap, 7 étel – A legolcsóbb húsrészekből főzünk, hiszen hó vége van

A héten sem marad el 7 nap, 7 étel nevezetű sorozatunk aktuális epizódja. Ezúttal a hóvégi, olcsóbb menü kerül középpontba, méghozzá pénztárcakímélő húsrészekkel a főszerepben.
A húsos ételek nem feltétlen drágábbak, mint a zöldségesek - főleg napjainkban. Ha ragaszkodunk a fehérjedús húsételekhez, főzzünk mot olcsóbb húsrészekből, melyek, bár sokszor kevésbé népszerűek, mégis irtó finomak és változatosak tudnak lenni.
Válasszuk néha a jóval olcsóbb csirkeszárnyat, zúzát, májat, aprólékot a hentesnél vagy a boltban, és higgyük el, megéri nemcsak a csirkemellre és combra, a darált sertéshúsra vagy a tarjára, karajra koncentrálni!
Kattints a képre, és nyílik is a galéria a hó végére (is) tökéletes olcsóbb húsos fogásokkal!
Március elején ismét életre kel a Balaton gasztrovilága: a TASTE BALATON fesztivál több mint 50 helyszínen, közel 100 programmal várja az ízek szerelmeseit. Egy kétnapos sajtóúton mi már belekóstoltunk a tavasz legfinomabb előfutárába, reggeliktől borvacsorákig, workshopoktól desszertekig.
A tökéletes főtt tojás sokaknak még mindig lutri: túlfő vagy nyers marad a közepe. A Lidl most egy olyan kompakt tojásfőzőt ajánl, amivel ez a probléma gyakorlatilag megszűnik – ráadásul meglepően baráti áron csaphatunk le rá.
Országszerte 5200 helyen lehetséges a palackvisszaváltás, azonban még mindig van 47 olyan, 1000 fő feletti település, ahol nem elérhető a szolgáltatás. A MOHU olyan köztéri automaták elhelyezését tervezi, ami az úgynevezett bulk-feed, vagyis beöntős technikával lenne használható.