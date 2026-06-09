Grillezz!

2026.06.09.

Figyelem! Első fokozatú vízkorlátozás lépett életbe ebben a magyar városban

Nosalty profilképe Nosalty

Még el se kezdődött a nyár igazán, egy zalai településen már vízkorlátozást kellett bevezetni. A település önkormányzata már május végén jelezte, hogy szabályozásra lesz szükség a vízfogyasztás kapcsán.

A Zala vármegyei Zalaszentgróton május 28-tól lépett életbe első fokozatú vízkorlátozás.

Kútból ivó kisfiú
Figyelem! Első fokozatú vízkorlátozás lépett életbe ebben a magyar városban

A település közösségi oldalán olvasható:

A tartós meleg időjárás és a jelentősen megnövekedett vízfogyasztás miatt a zalaszentgróti vízmű kapacitása jelenleg nehezen tudja kiszolgálni a megnövekedett igényeket. A folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében 2026. május 28-tól I. fokozatú vízkorlátozás lépett életbe visszavonásig.

Cél, hogy minden háztartás számára biztosított legyen az ivóvízellátás, ehhez kérik a lakosság együttműködését és felelős vízhasználatát.

Mit jelent az első fokozatú vízkorlátozás?

  • tilos tömlős locsolással a kertet és a növényeket öntözni
  • a járdát és az utat mosni
  • automata öntözőrendszereket üzemeltetni
  • medencéket feltölteni
  • gépjárműveket mosni

A szabályok betartása mindenki közös érdeke, hiszen csak így biztosítható a zavartalan vízellátás a városban és a környező településeken. A korlátozások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után

– írták a bejegyzésben.

A rendelkezés visszavonásig van érvényben.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept