Figyelem! Első fokozatú vízkorlátozás lépett életbe ebben a magyar városban

A Zala vármegyei Zalaszentgróton május 28-tól lépett életbe első fokozatú vízkorlátozás.
A település közösségi oldalán olvasható:
A tartós meleg időjárás és a jelentősen megnövekedett vízfogyasztás miatt a zalaszentgróti vízmű kapacitása jelenleg nehezen tudja kiszolgálni a megnövekedett igényeket. A folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében 2026. május 28-tól I. fokozatú vízkorlátozás lépett életbe visszavonásig.
Cél, hogy minden háztartás számára biztosított legyen az ivóvízellátás, ehhez kérik a lakosság együttműködését és felelős vízhasználatát.
Mit jelent az első fokozatú vízkorlátozás?
- tilos tömlős locsolással a kertet és a növényeket öntözni
- a járdát és az utat mosni
- automata öntözőrendszereket üzemeltetni
- medencéket feltölteni
- gépjárműveket mosni
A szabályok betartása mindenki közös érdeke, hiszen csak így biztosítható a zavartalan vízellátás a városban és a környező településeken. A korlátozások megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után– írták a bejegyzésben.
A rendelkezés visszavonásig van érvényben.