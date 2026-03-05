A konyhai csempék közötti fuga idővel elszíneződik, zsíros lerakódások és szennyeződések jelennek meg rajta, amitől az egész felület elhanyagoltnak tűnhet. Szerencsére néhány egyszerű tisztítási trükkel a fuga ismét világos lehet.

A konyhában lévő csempék fugái sokkal gyorsabban koszolódnak, mint gondolnánk. A főzés során felszálló zsír, a pára és az apró szennyeződések könnyen megtapadnak bennük, a világos fugák pedig idővel szürkés-barnává válhatnak.

Így tisztítsd meg a konyhai fugát, hogy újnak tűnjön

Mivel a fuga porózus anyag, a koszt és a nedvességet is magába szívja, ezért gyakran még a rendszeres takarítás mellett is elszíneződik. A jó hír azonban az, hogy néhány egyszerű módszerrel látványosan fel lehet frissíteni – akár a konyhai hátfalnál, akár a padlón.

Szép fuga pár lépésben

A tisztítás első lépése mindig az, hogy eltávolítjuk a felületi szennyeződéseket. A csempéket érdemes meleg, mosogatószeres vízzel áttörölni, mert így a zsíros lerakódások nagy része feloldódik, és nem dörzsöljük bele őket még mélyebben a fugába. Ha a felület már tiszta, a fuga tisztításához jöhet egy egyszerű, otthon is elkészíthető paszta. Az egyik leggyakrabban használt módszer a szódabikarbóna és víz keveréke, amely enyhén dörzsölő hatású, ezért segít fellazítani a makacs szennyeződéseket.

A pasztát érdemes egy régi fogkefével vagy kisebb kefével a fugákba dolgozni, majd alaposan átdörzsölni a felületet.

Ha a fuga nagyon elszíneződött, a szódabikarbónát hidrogén-peroxiddal is keverhetjük. Ez a kombináció nemcsak tisztít, hanem enyhén fehérítő hatású is, így a sötétebb foltokat is halványíthatja.

TIPP: a pasztát ilyenkor érdemes néhány percig a fugán hagyni, hogy a hatóanyagok kifejthessék a hatásukat, majd óvatos dörzsölés után nedves szivaccsal letörölni.

Fillérekből készíthetsz pasztát

A konyhai csempéknél különösen fontos, hogy a tisztítás után tiszta vízzel is áttöröljük a felületet.

áttöröljük a felületet. Ha a tisztítószer maradványai a fugában maradnak, idővel újra magukhoz vonzhatják a koszt.

Egy puha kendővel történő szárítás pedig segít abban, hogy ne maradjanak vízfoltok a csempén, és a felület újra fényes legyen.

És ha így sem lesz fehér?

Előfordulhat, hogy a fuga még alapos tisztítás után is foltos marad. Ilyenkor nem feltétlenül koszról van szó, hanem arról, hogy az anyag elszíneződött. Ilyen esetekben egy speciális fugaszínező toll vagy festék segíthet visszaadni az eredeti árnyalatot, így a csempe szinte újszerűnek hat.

Inkább előzzük meg

A legjobb megoldás azonban a megelőzés. A konyhában a rendszeres, enyhe tisztítás sokkal hatékonyabb, mint a ritka, de erős súrolás.

Ha időnként áttöröljük a csempéket, és nem hagyjuk, hogy a zsír vagy a pára tartósan lerakódjon, a fugák sokkal tovább maradnak világosak és tiszták.

Így a konyha nemcsak higiénikusabb lesz, hanem vizuálisan is sokkal rendezettebbnek hat.

