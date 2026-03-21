2026.03.21.

Ezért nem teljesen veszélytelen zöldség a paradicsom

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A paradicsom az egyik legegészségesebbnek tartott zöldségféle, mégsem igaz, hogy mindenkinek korlátlanul és minden formában ideális. Bizonyos természetes vegyületei érzékeny embereknél panaszokat okozhatnak, főleg nagyobb mennyiségben vagy éretlen állapotban fogyasztva.

A paradicsom a burgonyafélék családjába tartozik, ezért nem meglepő, hogy tartalmaz úgynevezett glikoalkaloidokat. Ezek közül a legismertebb a tomatin, amely a burgonyában található szolaninhoz hasonló természetes növényi védőanyag. A növény ezt a vegyületet azért termeli, hogy megvédje magát a kártevőktől és a kórokozóktól.

A tomatin főként az éretlen, zöld paradicsomban, a szár körüli részekben, valamint a levelekben és a szárban fordul elő nagyobb mennyiségben. Az érett paradicsomban ennek szintje jóval alacsonyabb, ezért normál fogyasztás mellett általában nem jelent veszélyt.

Mikor okozhat gondot?

A legtöbb ember számára az érett paradicsom biztonságos, sőt kifejezetten egészséges étel. Ugyanakkor érzékeny gyomrúaknál, refluxban szenvedőknél vagy bizonyos ételintoleranciával élőknél kellemetlen tüneteket válthat ki. Az éretlen paradicsom nagyobb mennyiségben fogyasztva okozhat gyomorirritációt, hányingert, puffadást vagy emésztési panaszokat.

Nemcsak a tomatin lehet ludas. A paradicsom savas kémhatású, emellett hisztamint felszabadító hatása is lehet, ezért arra hajlamosaknál bőrpírt, gyomorégést vagy fejfájást is előidézhet.

A magok és a héj pedig egyeseknél fokozhatják a bélrendszeri irritációt.

Mire érdemes figyelni fogyasztáskor?

A szakemberek szerint a legfontosabb szabály az, hogy érett paradicsomot válasszunk, és kerüljük a levelek, szárak fogyasztását. Aki érzékeny rá, annak érdemes kisebb adagokkal próbálkoznia, esetleg hámozva vagy hőkezelve enni, mert így sokaknál enyhébbek a panaszok.

Forrásunk volt.

