A ragacsos konyhai hátfalnak percek alatt búcsút inthetsz – Így tüntesd el a makacs zsírt anélkül, hogy kárt tennél benne

A tűzhely mögötti falra szinte észrevétlenül rakódik le a zsír: először csak egy vékony réteg, később azonban ragacsos bevonattá válik, amely összegyűjti a port, és egyre nehezebben tisztítható. Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg tőle biztonságosan, akár csempe, üveg, kő vagy öntapadós hátfal van a konyhádban.

A legtöbben a főzőlapot és a munkapultot takarítják le főzés után, a hátfal azonban gyakran kimarad a rutinból. Pedig a sütés-főzés során a levegőbe kerülő apró zsírcseppek folyamatosan lerakódnak a környező felületeken, így a tűzhely mögötti falon is. Egy ideig szinte láthatatlanok maradnak, később azonban ragacsos réteggé állnak össze, amely könnyen magához vonzza a port és az egyéb szennyeződéseket.

A ragacsos konyhai hátfalnak percek alatt búcsút inthetsz

A tisztítás módját nagyban meghatározza, milyen anyagból készült a hátfal. Míg az üveg vagy a mázas csempe viszonylag jól bírja a nedvességet és a tisztítást, a természetes kövek esetében jóval óvatosabban kell eljárni.

Tipp: A legerősebb zsíroldó sem ér sokat, ha túl sokáig hagyod felhalmozódni a szennyeződést. A konyhai hátfalat érdemes legalább hetente egyszer áttörölni, így a makacs zsírfoltok kialakulását is megelőzheted.

Nem mindegy, milyen anyagból készült a hátfal

A természetes kövek, például a gránit, a márvány vagy a tégla porózus felületűek, ezért könnyebben magukba szívhatják a zsírt és a nedvességet. Ezeknél az anyagoknál kerülni kell a savas tisztítószereket, így az ecetet vagy a citromlevet is, mert károsíthatják a felületet. Ugyanígy nem ajánlottak a dörzshatású szivacsok sem, amelyek apró karcolásokat okozhatnak.

A legtöbb esetben elegendő langyos vízből és néhány csepp enyhe mosogatószerből álló oldatot készíteni. Fújd a felületre, hagyd hatni rövid ideig, majd mikroszálas kendővel töröld át. Végül egy száraz kendővel is menj végig rajta, hogy ne maradjanak vízfoltok.

A mázas kerámia- és porceláncsempék, valamint az üveg hátfalak jóval ellenállóbbak. Ezeknél szintén működik a mosogatószeres tisztítás, de enyhe ecetes oldatot is használhatsz, ha a gyártó ajánlása ezt nem tiltja.

A cél itt is ugyanaz: feloldani a zsírréteget, majd tiszta vízzel eltávolítani a maradék tisztítószert. Az öntapadós, vinil alapú hátfalak tisztítása hasonlóan egyszerű, de különösen fontos, hogy ne használj súrolóeszközöket, mert könnyen megsérülhet a felületük.

Koszos edények

A fugáról sokan megfeledkeznek

A hátfal takarításakor nem csak a csempére vagy az üvegre érdemes figyelni. A fugákban ugyanúgy megülhet a zsír és a szennyeződés, ráadásul itt gyakran még látványosabb az elszíneződés. Erre a célra jól használható egy sűrű szódabikarbónás paszta. Kevés vízzel keverd krémes állagúra, egy puha sörtéjű kefével finoman dolgozd át a fugákat, majd egy nedves mikroszálas kendővel töröld le a maradékot.

Extra tipp: A fugák tisztításánál a gyengédség többet ér az erőnél. A túl kemény kefék és dörzsölő eszközök idővel károsíthatják a felületet, miközben nem feltétlenül tisztítanak hatékonyabban.

Mit tegyél a makacs zsírfoltokkal?

Amikor a szennyeződés már hosszabb ideje ott van a falon, előfordulhat, hogy egy egyszerű áttörlés nem lesz elég. Ilyenkor ismét segítségül hívhatod a szódabikarbónát.

Készíts belőle sűrű pasztát, kend a problémás területre, majd puha kendővel vagy puha sörtéjű kefével óvatosan dolgozd át a felületet. A paszta enyhe dörzshatása segíthet fellazítani a rászáradt zsírt anélkül, hogy megsértené a hátfalat. Végül tiszta vízzel töröld át az érintett részt.

Így tüntesd el a makacs zsírt anélkül, hogy kárt tennél benne

Így előzheted meg a zsíros lerakódásokat

A legjobb megoldás természetesen az, ha nem hagyod vastag rétegben felhalmozódni a szennyeződést. Néhány egyszerű szokással jelentősen csökkenthető a konyhai hátfalra kerülő zsír mennyisége:

főzés közben mindig kapcsold be a páraelszívót ;

; olajban sütésnél használj fröccsenésgátlót ;

; a friss zsírfoltokat még aznap töröld le;

a hátfalat hetente egyszer tisztítsd át;

természetes kő esetén gondoskodj a rendszeres impregnálásról.

Összegzés

A konyhai hátfalon lerakódó zsírt sokkal könnyebb megelőzni, mint eltávolítani.

A rendszeres áttörlés, a megfelelő tisztítószer megválasztása és az anyag típusának figyelembevétele nemcsak a takarítást könnyíti meg, hanem a felület élettartamát is meghosszabbíthatja.

Egy kis odafigyeléssel a hátfal ugyanolyan tiszta és látványos maradhat, mint amikor először felkerült a konyhába.

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