A ragacsos konyhai hátfalnak percek alatt búcsút inthetsz – Így tüntesd el a makacs zsírt anélkül, hogy kárt tennél benne

A legtöbben a főzőlapot és a munkapultot takarítják le főzés után, a hátfal azonban gyakran kimarad a rutinból. Pedig a sütés-főzés során a levegőbe kerülő apró zsírcseppek folyamatosan lerakódnak a környező felületeken, így a tűzhely mögötti falon is. Egy ideig szinte láthatatlanok maradnak, később azonban ragacsos réteggé állnak össze, amely könnyen magához vonzza a port és az egyéb szennyeződéseket.
A tisztítás módját nagyban meghatározza, milyen anyagból készült a hátfal. Míg az üveg vagy a mázas csempe viszonylag jól bírja a nedvességet és a tisztítást, a természetes kövek esetében jóval óvatosabban kell eljárni.
Tipp:
Nem mindegy, milyen anyagból készült a hátfal
A természetes kövek, például a gránit, a márvány vagy a tégla porózus felületűek, ezért könnyebben magukba szívhatják a zsírt és a nedvességet. Ezeknél az anyagoknál kerülni kell a savas tisztítószereket, így az ecetet vagy a citromlevet is, mert károsíthatják a felületet. Ugyanígy nem ajánlottak a dörzshatású szivacsok sem, amelyek apró karcolásokat okozhatnak.
A legtöbb esetben elegendő langyos vízből és néhány csepp enyhe mosogatószerből álló oldatot készíteni. Fújd a felületre, hagyd hatni rövid ideig, majd mikroszálas kendővel töröld át. Végül egy száraz kendővel is menj végig rajta, hogy ne maradjanak vízfoltok.
A mázas kerámia- és porceláncsempék, valamint az üveg hátfalak jóval ellenállóbbak. Ezeknél szintén működik a mosogatószeres tisztítás, de enyhe ecetes oldatot is használhatsz, ha a gyártó ajánlása ezt nem tiltja.
A cél itt is ugyanaz: feloldani a zsírréteget, majd tiszta vízzel eltávolítani a maradék tisztítószert. Az öntapadós, vinil alapú hátfalak tisztítása hasonlóan egyszerű, de különösen fontos, hogy ne használj súrolóeszközöket, mert könnyen megsérülhet a felületük.
A fugáról sokan megfeledkeznek
A hátfal takarításakor nem csak a csempére vagy az üvegre érdemes figyelni. A fugákban ugyanúgy megülhet a zsír és a szennyeződés, ráadásul itt gyakran még látványosabb az elszíneződés. Erre a célra jól használható egy sűrű szódabikarbónás paszta. Kevés vízzel keverd krémes állagúra, egy puha sörtéjű kefével finoman dolgozd át a fugákat, majd egy nedves mikroszálas kendővel töröld le a maradékot.
Extra tipp:
Mit tegyél a makacs zsírfoltokkal?
Amikor a szennyeződés már hosszabb ideje ott van a falon, előfordulhat, hogy egy egyszerű áttörlés nem lesz elég. Ilyenkor ismét segítségül hívhatod a szódabikarbónát.
Készíts belőle sűrű pasztát, kend a problémás területre, majd puha kendővel vagy puha sörtéjű kefével óvatosan dolgozd át a felületet. A paszta enyhe dörzshatása segíthet fellazítani a rászáradt zsírt anélkül, hogy megsértené a hátfalat. Végül tiszta vízzel töröld át az érintett részt.
Így előzheted meg a zsíros lerakódásokat
A legjobb megoldás természetesen az, ha nem hagyod vastag rétegben felhalmozódni a szennyeződést. Néhány egyszerű szokással jelentősen csökkenthető a konyhai hátfalra kerülő zsír mennyisége:
- főzés közben mindig kapcsold be a páraelszívót;
- olajban sütésnél használj fröccsenésgátlót;
- a friss zsírfoltokat még aznap töröld le;
- a hátfalat hetente egyszer tisztítsd át;
- természetes kő esetén gondoskodj a rendszeres impregnálásról.
Összegzés
A konyhai hátfalon lerakódó zsírt sokkal könnyebb megelőzni, mint eltávolítani.
A rendszeres áttörlés, a megfelelő tisztítószer megválasztása és az anyag típusának figyelembevétele nemcsak a takarítást könnyíti meg, hanem a felület élettartamát is meghosszabbíthatja.
Egy kis odafigyeléssel a hátfal ugyanolyan tiszta és látványos maradhat, mint amikor először felkerült a konyhába.