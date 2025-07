6 dolog, amit hetente ki kell takarítanod a konyhádban

A konyhatakarítás gyakran háttérbe szorul a mindennapi teendők között: ahogy befejezzük az egyik étkezés előkészületeit, már kezdhetjük is a következőt. Pedig ha kialakítunk egy heti konyhatakarítási rutint, azzal megkönnyítjük a napi rendrakást, sőt, a nagyobb takarításokat is ritkábban kell majd elvégeznünk. Egy alapos heti takarítás nemcsak a tisztaságot, hanem a higiéniát is biztosítja a konyhában – különösen a gyakran használt felületeken.

Heti takarításkor mindig a helyiség tetejétől induljunk, és fokozatosan haladjunk lefelé, majd hagyjuk el a szobát – tanácsolja Courtney, a Philadelphia Scrubs takarítócég ügyvezető partnere.

Kattints a képre, és lapozd végig a galériát, hogy megtudd, mit kell hetente letakarítanod!

6 fotó

Forrásunk volt.

Ezeket a takarítási tanácsokat is fogadd meg: