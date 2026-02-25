Árulkodó jelek, hogy sajnos túlöntözted az orchideádat... de van megoldás!

Az orchidea egy igazi luxusvirág: elegáns, gyönyörű, finom, pompázatos külsejű, és híresen kényes. Viszont nem lehetetlen gondozni! Ami biztos, hogy a túlöntözést például nem kedveli, és többféle jelzést is produkál, ha mégis megtörténik. Lássuk ezeket!

Télen, főleg februárban illetve tél végén az orchideák több törődést igényelnek, mert ilyenkor lelassul a fejlődésük. A rövidebb nappalok, a kevesebb természetes fény és a fűtés miatti száraz levegő olyan körülményeket teremtenek, amelyek távol állnak a trópusi származású orchideák eredeti élőhelyétől - irja az Agroinform.

Árulkodó jelek, hogy sajnos túlöntözted az orchideádat… de van rá megoldás!

Előzzük meg a túlöntözést és gyökérrothadást

Télen a kevesebb fény miatt gyengébb a fotoszintézis, ezért az orchidea kevesebb vizet használ fel.

Mivel a párologtatás is visszaesik, a gyökerek tovább maradnak nedves közegben, ami növeli a gyökérrothadás esélyét, sőt, a kórokozó gombák és baktériumok is elszaporodhatnak.

Ebben az időszakban a túlzott öntözés az egyik leggyakoribb hiba, és akár kedvenc orchideánk pusztulását is okozhatja.

Lássuk a túlöntözés jeleit, mely a tápanyagellátást is veszélyezteti!

Sárguló, puha levelek: ha a levelek puhává, sárgává vagy áttetszővé válnak, az gyakran a túl sok víz jele.

Barna, puha gyökerek: az egészséges gyökerek fehérek vagy zöldek. Ha barnulnak, puhulnak vagy szétmállanak, azonnal orvosoljuk a bajt!

Penészgomba: a cserép felszínén vagy a gyökereken megjelenő penész is a túlöntözés mellékhatása.

Állandóan nedves közeg: ha a földje sosem szárad ki részlegesen két öntözés között, a gyökerek nem kapnak majd elég oxigént.

Levélhullatás: a túlöntözött orchideák alsó leveleik elhullatásával is jelzik, hogy pusztulnak.

Alapszabály: Orchidea esetében télen csak akkor öntözzünk, ha az ültetőközeg felső rétege már száraz tapintású. Az öntözéshez lágy, alacsony sótartalmú, szobahőmérsékletű víz ajánlott, mivel a túl kemény víz sófelhalmozódást okozhat a gyökereken.

A megoldás, ha túlöntözés jeleit tapasztaljuk:

óvatosan vegyük ki a növényt a cserépből, távolítsuk el a régi közeget,

óvatosan vegyük ki a növényt a cserépből, távolítsuk el a régi közeget, és a rothadt részeket fertőtlenített eszközzel vágjuk le.

Átültetéskor használjunk jó vízáteresztő

, levegős, kéregalapú orchideaföldet. Az átlátszó cserép előnyös, mert segít figyelni a gyökerek állapotát, és támogatja a fotoszintézisben szerepet játszó gyökérrészek működését!

