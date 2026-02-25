Árulkodó jelek, hogy sajnos túlöntözted az orchideádat... de van megoldás!

Télen, főleg februárban illetve tél végén az orchideák több törődést igényelnek, mert ilyenkor lelassul a fejlődésük. A rövidebb nappalok, a kevesebb természetes fény és a fűtés miatti száraz levegő olyan körülményeket teremtenek, amelyek távol állnak a trópusi származású orchideák eredeti élőhelyétől - irja az Agroinform.
Előzzük meg a túlöntözést és gyökérrothadást
Télen a kevesebb fény miatt gyengébb a fotoszintézis, ezért az orchidea kevesebb vizet használ fel.
Mivel a párologtatás is visszaesik, a gyökerek tovább maradnak nedves közegben, ami növeli a gyökérrothadás esélyét, sőt, a kórokozó gombák és baktériumok is elszaporodhatnak.
Ebben az időszakban a túlzott öntözés az egyik leggyakoribb hiba, és akár kedvenc orchideánk pusztulását is okozhatja.
Lássuk a túlöntözés jeleit, mely a tápanyagellátást is veszélyezteti!
- Sárguló, puha levelek: ha a levelek puhává, sárgává vagy áttetszővé válnak, az gyakran a túl sok víz jele.
- Barna, puha gyökerek: az egészséges gyökerek fehérek vagy zöldek. Ha barnulnak, puhulnak vagy szétmállanak, azonnal orvosoljuk a bajt!
- Penészgomba: a cserép felszínén vagy a gyökereken megjelenő penész is a túlöntözés mellékhatása.
- Állandóan nedves közeg: ha a földje sosem szárad ki részlegesen két öntözés között, a gyökerek nem kapnak majd elég oxigént.
- Levélhullatás: a túlöntözött orchideák alsó leveleik elhullatásával is jelzik, hogy pusztulnak.
Alapszabály:
A megoldás, ha túlöntözés jeleit tapasztaljuk:
- Először ellenőrizzük a gyökereket: óvatosan vegyük ki a növényt a cserépből, távolítsuk el a régi közeget,
- és a rothadt részeket fertőtlenített eszközzel vágjuk le.
- Átültetéskor használjunk jó vízáteresztő, levegős, kéregalapú orchideaföldet.
- Az átlátszó cserép előnyös, mert segít figyelni a gyökerek állapotát, és támogatja a fotoszintézisben szerepet játszó gyökérrészek működését!