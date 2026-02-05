Kettő, az Almond Board of California által támogatott kutatás újra ráirányítja a figyelmet a mandula egészségvédő hatásaira. Az eredmények szerint ez az olajos mag nemcsak a bélflóra egyensúlyát javítja, hanem csökkenti a koleszterinszintet, és védi a szív- és érrendszert is.

Köztudott, hogy a mandula egészséges választás, különösen azok számára, akik aktívan sportolnak, és kiegyensúlyozott étrendet követnek. A most publikált két új kutatás azonban ennél is tovább megy: egyértelműen alátámasztja, hogy a mandula komoly szerepet játszhat a bélrendszer és a szív egészségének megőrzésében.

Egy új tanulmány szerint a mandulafogyasztás több előnnyel jár, mint gondoltuk

A mandula és a bélrendszer egészsége

Az első tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a mandula prebiotikumként működik. Ez azt jelenti, hogy táplálékul szolgál a vastagbélben élő jótékony baktériumok – például a Bifidobacterium, a Lactobacillus és a Roseburia – számára. A bélflóra egyensúlyának és sokszínűségének támogatásával elősegíti olyan hasznos vegyületek termelődését, amelyek védik a bélfalat és csökkentik a gyulladásos folyamatokat.

Jack Gilbert professzor, a Kaliforniai Egyetem (San Diego) kutatója és a tanulmány társszerzője szerint a mandula kifejezetten támogatja a bélrendszer egészségét. Élelmi rostot, polifenolokat és nem emészthető szénhidrátokat – például oligoszacharidokat – tartalmaz, amelyek prebiotikus hatást fejtenek ki.

Ezeket az anyagokat a jótékony bélbaktériumok bontják le, ami serkenti a szaporodásukat és olyan fontos anyagok képződéséhez vezet, mint a rövid láncú zsírsavak.

Emellett nemcsak az emésztést támogatja és az immunrendszert erősíti, hanem hozzájárul az agyműködés javításához, és több betegség megelőzésében is szerepet játszhat.

A mandula szerepe a szív egészségében

A második kutatás – a bélrendszerre gyakorolt pozitív hatások mellett – a mandula szív- és érrendszeri előnyeit emeli ki. A vizsgálatok szerint rendszeres fogyasztása csökkentheti az LDL-, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét, sőt a vérnyomásra is kedvezően hathat.

A kutatók emellett egyre erősebb kapcsolatot látnak a bélrendszer és a szív egészsége között. Ravinder Nagpal doktornő, a tanulmány társszerzője szerint az úgynevezett bél–szív tengely az egyik legizgalmasabb új kutatási terület a kardiológiában.

Tudtad? A szakirodalom alapján a mandula pozitívan befolyásolhatja ezt az összefüggést: szabályozza a bélmikrobiomot , elősegíti a hasznos baktériumok szaporodását, és növeli a butirát termelődését. Mindez csökkenti a gyulladást, javítja az anyagcsere-folyamatokat, és magyarázatot adhat a mandula szívvédő hatásaira.

Bár a mandula előnyei ma már széles körben ismertek, a kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy pontosan megértsük, miként kapcsolódik össze a bélrendszer és a szív egészsége.

Mennyi mandulát érdemes naponta fogyasztani?

A mandula ideális napközbeni snack, de számos ételhez is jól illik: megszórhatjuk vele a joghurtot vagy a müzlit, feldobhatjuk a salátákat, de akár ropogós mandulás pestót is készíthetünk belőle. Fontos azonban a mértékletesség.

A szakértők szerint a javasolt napi adag körülbelül 30 gramm.

Ez a mennyiség 6 gramm fehérjét, 4 gramm rostot, 13 gramm telítetlen zsírt és mindössze 1 gramm telített zsírt tartalmaz. Emellett 15 létfontosságú tápanyagot biztosít, többek között 81 mg magnéziumot, 220 mg káliumot és 7,7 mg E-vitamint.

