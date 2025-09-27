Család

2025.09.27.

Nosalty-kvíz: Hány tésztafajtát ismersz fel a képekről? – Figyelem, nem lesz könnyű dolgod!

Itt az ideje, hogy teszteld tudásod. Te mennyire ismered a különböző tésztafajtákat?

Bár a tésztát Olaszországgal azonosítjuk, gyökerei az ókori Kínáig nyúlnak vissza. Itt az ideje, hogy teszteld tudásod: te mennyire ismered a különböző tésztákat?

Nő tésztát válogat a boltban
Ha tészta, akkor Olaszország

A tészta története 

A tészta története számos kultúrában és kontinensen nyomon követhető, Ázsiától Afrikán át a Közel-Keletig, és legalább 3500 évre nyúlik vissza. Sokféle formája és a világszerte fellelhető szövegek ellenére, amelyben felbukkannak tésztaételek, valamiért a tésztáról mégis azonnal Olaszországra asszociálunk.

Pedig a kutatások alapján a tészta legkorábbi gyökerei Kínába nyúlnak vissza, mégpedig a Shang-dinasztia idejére (i. e. 1700–1100), ahol  búza- vagy rizslisztből készült a tészta.

A tészta az ókori görög étrendben is szerepelt az i. e. első évezredben. Hasonlóképpen Afrikában is fogyasztottak tésztát, amit kamutlisztből készítettek. 

Olaszországban az i.e. 4. században jelent meg a tészta. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már a mai Lazio, Umbria és Toszkána régiókban egykor virágzó etruszk civilizációban is ismert volt a tészta.

Egy etruszk sírban feltárt dombormű olyan eszközöket és konyhai edényeket ábrázol, amelyeket a tészta kinyújtásához és formázásához használtak, és amelyek nagyon hasonlítanak a ma is használt eszközökhöz.

Ez szerencsés lelet az antropológia számára, de megdönti azt a legendát, hogy Marco Polo volt az, aki a Távol-Keleten tett kalandjai után bevezette a tésztát Európába. Lehet, hogy hozott magával néhány szokatlan tésztát, de az biztos, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy az olaszok ilyen ételt láttak. 

Van különbség a száraz és a friss tészta között? 

  • A száraz tészta, különösen a durumbúzából készült, keményebb és kiadósabb. Hosszabb ideig eltartható és ízletesebb textúrájú. A szárított tészta keménysége lehetővé teszi, hogy a testesebb szószokat is megtartsa. Ez a durva textúra segít az ízletes szószoknak „hozzáragadni”. A szárított tészta általában főzéskor kétszeresére nő. 
  • A friss tészta általában tojásból és finomított lisztből készül, ami selymesebbé, finomabbá teszi és gyorsabban meg is fő. Puhább, mint a szárított, és főzési ideje feleannyi. Finom textúrája miatt tökéletes tejszínes és tejtermék alapú szószokhoz. A friss tészta sokkal simább, mint a szárított. A friss tészta drágább, mint a száraz, és hűtőben kell tárolni. 

Tipp

A lényeg tehát nem az, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem hogy megtaláld a szószhoz, a recepthez és az étkezési élményhez leginkább illő tésztát. 

Számít a tészta formája?  

De még mennyire! A különböző formájú tészták eltérő bánásmódot igényelnek, és nem mindegy, milyen ételben használod fel őket.

Mártás és felszívódás dinamikája 

A megfelelő tésztaforma döntő jelentőségű lehet a mártás szempontjából. Vegyük például a bolognai mártást. Gazdag, húsos és darabos, ezért olyan tésztára van szüksége, amely fel tudja fogni. Ha sima spagettivel tálalod, a mártás nagy része lecsúszik a villáról, és a tányér alján gyűlik össze. Cseréld le rigatoni vagy tagliatelle tésztára, és hirtelen a barázdák és a szalagok minden finom hús- és paradicsomdarabkát felfognak. Ennek oka a tészták eltérő felületében és szerkezetében keresendő.

A barázdált, csavart vagy üreges tészták úgy viselkednek, mint kis mártásmágnesek, míg a simább tészták, mint például az angyalhajú tészta, jobban illenek a vékony, olaj alapú mártásokhoz, amelyek inkább csúsznak, mint tapadnak.

Főzési idő 

Nem minden tésztaforma főzhető ugyanúgy, sőt, az alak jelentősen befolyásolja a főzési időt.

A vékonyabb tészták, mint a capellini vagy a vermicelli, mindössze 2-3 perc alatt megfőnek, míg a vastagabb formák, mint az orecchiette, a conchiglie vagy a rigatoni, 10 percet vagy annál is többet igényelnek, hogy al dente állagúak legyenek. 

Most pedig itt az ideje, hogy próbára tedd a tésztatudásod!

Forrásunk volt.

„Most már tudom, nem történhet annyira rossz dolog az életemben,...

Kovalcsik Krisztina, vagy ahogy az Instagram-követői ismerik, Lustalány, azt mondja, nőként lehet akármilyen tökéletes a külsőnk, olyan pályán játszunk, ahol nem nyerhetünk, így fontos lenne, hogy legalább egymást ne bántsuk. Ő maga nyíltan beszél különböző platformokon a felnőtt fejjel elkezdett sportolás kihívásairól, a táplálkozási zavaráról, és arról is, hogy tudott úrrá lenni rajta terápiás segítséggel. A Nosaltynak adott interjújában szó esett futásról, főzésről, Cherről, isteni kakaós csigáról és sushizó tízévesekről is.

Kormos Lili

gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

