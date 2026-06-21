Vannak kekszek, amelyeket elég egyszer meglátni, és örökre beégnek az ember emlékezetébe. De vajon akkor is felismered őket, ha levesszük róluk a csomagolást?

A keksz az egyik legbiztosabb pont a kamrában: jól jön reggeli mellé, kávézáshoz, uzsonnára, kirándulásra, de akkor is, amikor csak gyorsan ennénk valami édeset vagy sósat. Vannak köztük igazi gyerekkori klasszikusok, retró kedvencek, nemzetközi nagyágyúk és olyan darabok is, amelyek szinte minden magyar háztartásban megfordultak már legalább egyszer.

Nosalty-kvíz: Felismered ezeket a híres kekszeket a csomagolásuk nélkül?

A csomagolás sokat segít a felismerésben, hiszen a színek, logók és feliratok sokszor azonnal elárulják, milyen kekszről van szó. De mi történik akkor, ha csak maga a keksz marad? Egy jellegzetes forma, egy mintázat, egy töltelék, egy csokibevonat vagy egy apró részlet is elég lehet ahhoz, hogy beugorjon a név, de könnyen lehet, hogy néhány kérdésnél erősen gondolkodnod kell majd.

Ebben a kvízben híres kekszeket mutatunk csomagolás nélkül. Lesznek köztük hazai kedvencek és külföldi klasszikusok is, amelyekkel biztosan találkoztál már boltok polcain, uzsonnásdobozban vagy egy délutáni kávé mellett.

Teszteld, mennyire jó a kekszmemóriád!