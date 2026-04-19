A ramen, a pho vagy a pad thai ma már itthon sem ismeretlen, de vajon első ránézésre is felismered az ázsiai konyha ikonikus fogásait? Tedd próbára a tudásod ebben az étvágygerjesztő kvízben, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a kontinens legendás ételeiben!

Az ázsiai konyha az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert Magyarországon is. Egyre több vietnámi, thai, japán vagy koreai étterem nyílik, és ma már a legtöbb szupermarket polcain is megtaláljuk az olyan alapanyagokat, mint a szójaszósz, a rizstészta vagy a szezámolaj. Sokunknak van kedvenc ázsiai fogása, amit rendszeresen rendelünk vagy akár otthon is elkészítünk.

Az ázsiai gasztronómia sokkal több annál, mint a jól ismert sushi vagy a tavaszi tekercs.

A kontinens konyhái rendkívül változatosak: a japán ételek letisztultak és precízek, a thai fogások gyakran édes-savanyú-csípős ízvilágot ötvöznek, a kínai konyha pedig régiónként teljesen eltérő stílusokat kínál. A vietnámi, koreai vagy indonéz ételek szintén egyedi fűszerezéssel és alapanyagokkal dolgoznak.

Nosalty-kvíz – Felismered az ázsiai konyha klasszikus fogásait?

Nem csoda, hogy néha még a gyakorlott gasztrorajongók is elbizonytalanodnak: vajon ez ramen vagy udon? A gyoza és a wonton között mi a különbség? Felismernéd a kimchit vagy a bibimbapot egyetlen fotó alapján?

Most kiderül. Ebben a kvízben összegyűjtöttük az ázsiai konyha legismertebb klasszikusait, neked pedig csak annyi a dolgod, hogy ránézésre megmondd, melyik ételt látod. Indulhat a játék – és készülj fel rá, hogy a végére biztosan megéhezel!