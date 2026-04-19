Ázsia ízei

2026.04.19.

Nosalty-kvíz – Felismered az ázsiai konyha klasszikus fogásait?

Nosalty profilképe Nosalty

A ramen, a pho vagy a pad thai ma már itthon sem ismeretlen, de vajon első ránézésre is felismered az ázsiai konyha ikonikus fogásait? Tedd próbára a tudásod ebben az étvágygerjesztő kvízben, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a kontinens legendás ételeiben!

Az ázsiai konyha az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert Magyarországon is. Egyre több vietnámi, thai, japán vagy koreai étterem nyílik, és ma már a legtöbb szupermarket polcain is megtaláljuk az olyan alapanyagokat, mint a szójaszósz, a rizstészta vagy a szezámolaj. Sokunknak van kedvenc ázsiai fogása, amit rendszeresen rendelünk vagy akár otthon is elkészítünk.

Az ázsiai gasztronómia sokkal több annál, mint a jól ismert sushi vagy a tavaszi tekercs.

A kontinens konyhái rendkívül változatosak: a japán ételek letisztultak és precízek, a thai fogások gyakran édes-savanyú-csípős ízvilágot ötvöznek, a kínai konyha pedig régiónként teljesen eltérő stílusokat kínál. A vietnámi, koreai vagy indonéz ételek szintén egyedi fűszerezéssel és alapanyagokkal dolgoznak.

Különféle ázsiai fogásokkal teli asztal felülnézetből: ramenleves, tempura garnéla, sült csirke, lazacos rizstál, zöldséges saláta és szószok, miközben több ember pálcikával eszik egy közös étkezés során.
Nosalty-kvíz – Felismered az ázsiai konyha klasszikus fogásait?

Nem csoda, hogy néha még a gyakorlott gasztrorajongók is elbizonytalanodnak: vajon ez ramen vagy udon? A gyoza és a wonton között mi a különbség? Felismernéd a kimchit vagy a bibimbapot egyetlen fotó alapján?

Most kiderül. Ebben a kvízben összegyűjtöttük az ázsiai konyha legismertebb klasszikusait, neked pedig csak annyi a dolgod, hogy ránézésre megmondd, melyik ételt látod. Indulhat a játék – és készülj fel rá, hogy a végére biztosan megéhezel!

Legújabb receptek

káposztaleves

Vegán Caldo Verde

A Caldo Verde eredetileg egy portugál klassztikus, amit burgonyából, kelkáposztából és füstölt kolbászból főznek. A vegán verzió alapja úgyanúgy a krémes krumplileves, amit füstölt ...

gyros

Gyors vegán döner

Ez a gyors vegán döner akkor jött jól, amikor valami igazán laktató, mégis húsmentes vacsorára vágytunk, de nem volt kedvünk órákig a konyhában állni. Pár alapanyag, egy jó adag ...

májkrém

Medvehagymás májpástétom

Szeretem adalékmentesen elkészíteni a reggeli kencéket. A medvehagyma szezonban ajánlom, hogy próbáljátok ki ti is ezt a nagyom finom házi májpástétomot, amelyben a kakukkfű és a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept