Miért nem kel ki a petrezselyem? 5 hiba, amit szinte mindenki elkövet

A petrezselyem egyik sajátossága, hogy kifejezetten lassan csírázik. Nem ritka, hogy a magok csak három–négy hét után jelennek meg a felszínen. Ezalatt az idő alatt azonban folyamatosan biztosítani kell a megfelelő körülményeket, különben a csírázás megszakadhat.
Sok kertész ott hibázik, hogy túl korán feladja, és újraveti a területet, ezzel viszont a már fejlődésnek indult magokat is tönkreteszi.
A nedvesség kulcskérdés
A csírázás egyik legfontosabb feltétele az egyenletes talajnedvesség. Ha a vetés után a föld kiszárad, a magok nem indulnak fejlődésnek, vagy csak részben kelnek ki. Fontos, hogy a talaj ne legyen se túl száraz, se túl vizes: a pangó víz éppúgy káros lehet, mint a kiszáradás.
Nem mindegy, milyen a talaj
A petrezselyem a laza, jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag talajt kedveli. A tömör, kötött földben a csírák nehezen jutnak a felszínre, ráadásul a gyökér fejlődése is akadályozott. Vetés előtt érdemes fellazítani a talajt, és szükség esetén komposzttal javítani a szerkezetét.
Hőmérséklet és vetési mélység
Bár a petrezselyem jól tűri a hűvösebb időt, a csírázáshoz így is szükség van egy minimális talajhőmérsékletre. Tartósan hideg földben a kelés jelentősen elhúzódhat. Ugyanilyen fontos a vetési mélység: ha túl mélyre kerülnek a magok, nehezebben jutnak a felszínre, így a kelés gyengébb lesz.
Túl kemény felszín, gyenge kelés
Gyakori hiba, hogy vetés után túlságosan lenyomkodják a talajt. A túl kemény felszínen a fiatal hajtások nem tudnak áttörni. Érdemes csak enyhén tömöríteni a földet, hogy a magok megfelelő kapcsolatba kerüljenek a talajjal, de maradjon elég laza a felszín.
Tippek a sikeres vetéshez
Néhány egyszerű praktikával jelentősen javítható a csírázás:
- Vetés előtt áztassuk be a magokat, így gyorsabban indulnak fejlődésnek
- Takarjuk a vetést vékony rétegben, hogy lassabban száradjon ki a talaj
- Vessünk kicsit sűrűbben, később úgyis ritkíthatunk
- Legyünk türelmesek, és ne bolygassuk a földet idő előtt
A petrezselyem termesztése nem bonyolult, de odafigyelést igényel. Ha a fenti szempontokat betartjuk, sokkal nagyobb eséllyel lesz egészséges petrezselymünk.