A gyümölcslevest mindenki másképp készíti, van akinél ez a klasszikus meggylevest jelenti, míg másoknál a szezonális gyümölcsök garmadája kerül bele a nyári kanalaznivalóba. Akármelyik tábort is erősíted, most két olyan tippet osztunk meg, amitől extrán lágy és selymes gyümölcslevest készíthetsz.

2 nagyiféle tipp a selymes és lágy gyümölcslevesért

Csavarjunk a gyümölcsleves ízén és állagán is!

Fahéj, szegfűszeg, ánizs, vanília, talán ezek tartoznak a leggyakrabban bevetett fűszerek közé, amivel egy kicsit különlegesebbé tehetjük a gyümölcslevesünket. Azonban van rá mód, hogy ne csak ízvilágon csavarj egyet, hanem az állagán is.

És mivel a gyümölcsleves egyébként is egy édes(ebbre) hangolt levesféle, így talán nem meglepő egy olyan alapanyag használata, amit előszeretettel teszünk bele desszertjeinkbe. Ez pedig nem más, mint a mascarpone!

Nem kell sok, elég egy-két evőkanál a masszív, krémes állagú sajtkrémből, hogy igazán selymessé tegyük a gyümölcslevesünket. De hasonlóan jól működhet egy kis tejföl vagy görög joghurt is.

TIPP: fontos, hogy a forró leveshez hőkiegyenlítéssel keverjük hozzá a fehérjetartalmú alapanyagokat, mert máskülönben kicsapódik, ami se látványra, se ízre nem fog tetszeni.

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Mivel tehetjük a gyümölcsleves ízét lágyabbá, édesebbé?

A nagyi két tippje: csipet só és méz

Meglepő, de talán mégsem, hogy egy csipet só kiemelheti a gyümölcsök aromáját, anélkül, hogy kicsit is sósra hangoltuk volna levesünket. Nem hiába teszünk a sütemények tésztájába sem egy keveset, hiszen sokkal intenzívebbé válnak az ízek.

Pro tipp a nagyitól: Cukor helyett használjunk mézet, ezzel téve extrán selymessé és édessé a levest.

Meglepő, de talán mégsem, hogy egy csipet só kiemelheti a gyümölcsök aromáját

Más országokban rácsodálkoznak, de nálunk természetes

A gyümölcsleves a magyar konyha egyik különleges fogása, ami egyszerre idézi a nyári gyümölcsök bőségét és a házias vendéglátás hagyományát. Hazánkban azért is szeretjük, mert könnyű, frissítő étel, amely a meleg hónapokban hidegen tálalva kellemes felüdülést nyújt. A vidéki háztartásokban régen természetes volt, hogy a szezonális gyümölcsöket, például a meggyet, a cseresznyét, a szilvát vagy az almát levesként is elkészítették, így semmi sem veszett kárba a termésből.