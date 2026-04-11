Ezzel a trükkel rengeteg helyet nyerhetsz a mosogatógépben

Ismerős az érzés, amikor a mosogatógép bepakolása inkább tűnik kirakós játéknak, mint rutinfeladatnak? Különösen igaz ez akkor, amikor nagyobb darabokat is be kell gyömöszölnöd: tepsiket, vágódeszkát vagy magas poharakat. Szerencsére létezik egy okos megoldás a problémára!

Létezik ugyanis egy meglepően egyszerű trükk, amivel sokkal több helyet tudsz felszabadítani – és lehet, hogy már most is ott van a gépedben.

Ezzel a trükkel rengeteg helyet spórolhatsz meg a mosogatógépben

A lehetőség, amit sokan nem használnak ki

A legtöbb modern mosogatógépben állítható magasságú felső kosár van. Ezzel gyakorlatilag átrendezheted a belső teret attól függően, mit szeretnél elmosni. Mégis sokan nem tudnak erről, vagy egyszerűen csak elfelejtik használni – pedig hatalmas különbséget tud jelenteni.

Hogyan működik?

Nézd meg a felső kosarat:

ha kis karokat látsz az oldalán, akkor egyszerűen lejjebb vagy feljebb tudod állítani

ha több sor görgő van, akkor ki kell húznod a kosarat, és egy másik sínbe visszahelyezni

Amikor feljebb állítod a felső kosarat, több helyed lesz alul – így simán beférnek a nagyobb edények, például tepsik vagy magasabb tárgyak. Ha viszont lejjebb állítod, akkor a felső részen nyersz több teret, ami jól jön például hosszú poharaknál vagy kulacsoknál.

Nem kell új mosogatógépet venned vagy bonyolult rendszereket kitalálnod

Mikor jön igazán jól?

ha nagy tepsiket szeretnél elmosni

ha magas kulacsokat vagy palackokat raksz be

ha borospoharakat pakolsz (ilyenkor a felső kosár leengedése sokat segít)

vagy ha vágódeszkákat próbálsz elhelyezni

Amire figyelj: a forgókar!

Mielőtt átrendezed a kosarat, egy dolgot mindenképp ellenőrizz: azt, hogy az alsó forgókar (ami spricceli a vizet) szabadon tudjon forogni. Ha valami az útjában van, a mosogatás hatékonysága romlik, és nem lesznek tiszták az edények.

Egy apró változtatás, ami sokat számít

Nem kell új mosogatógépet venned vagy bonyolult rendszereket kitalálnod. Elég egy mozdulat, és máris sokkal jobban kihasználod a rendelkezésre álló helyet. Ha eddig nem próbáltad, legközelebb pakolásnál érdemes ránézned a kosár állására – meglepő, mennyit számít.

Forrásunk volt.