Ezzel a trükkel rengeteg helyet nyerhetsz a mosogatógépben

Létezik ugyanis egy meglepően egyszerű trükk, amivel sokkal több helyet tudsz felszabadítani – és lehet, hogy már most is ott van a gépedben.
A lehetőség, amit sokan nem használnak ki
A legtöbb modern mosogatógépben állítható magasságú felső kosár van. Ezzel gyakorlatilag átrendezheted a belső teret attól függően, mit szeretnél elmosni. Mégis sokan nem tudnak erről, vagy egyszerűen csak elfelejtik használni – pedig hatalmas különbséget tud jelenteni.
Hogyan működik?
Nézd meg a felső kosarat:
- ha kis karokat látsz az oldalán, akkor egyszerűen lejjebb vagy feljebb tudod állítani
- ha több sor görgő van, akkor ki kell húznod a kosarat, és egy másik sínbe visszahelyezni
Amikor feljebb állítod a felső kosarat, több helyed lesz alul – így simán beférnek a nagyobb edények, például tepsik vagy magasabb tárgyak. Ha viszont lejjebb állítod, akkor a felső részen nyersz több teret, ami jól jön például hosszú poharaknál vagy kulacsoknál.
Mikor jön igazán jól?
- ha nagy tepsiket szeretnél elmosni
- ha magas kulacsokat vagy palackokat raksz be
- ha borospoharakat pakolsz (ilyenkor a felső kosár leengedése sokat segít)
- vagy ha vágódeszkákat próbálsz elhelyezni
Amire figyelj: a forgókar!
Mielőtt átrendezed a kosarat, egy dolgot mindenképp ellenőrizz: azt, hogy az alsó forgókar (ami spricceli a vizet) szabadon tudjon forogni. Ha valami az útjában van, a mosogatás hatékonysága romlik, és nem lesznek tiszták az edények.
Egy apró változtatás, ami sokat számít
Nem kell új mosogatógépet venned vagy bonyolult rendszereket kitalálnod. Elég egy mozdulat, és máris sokkal jobban kihasználod a rendelkezésre álló helyet. Ha eddig nem próbáltad, legközelebb pakolásnál érdemes ránézned a kosár állására – meglepő, mennyit számít.