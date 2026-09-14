A héten mindenkinek egy rizzsel készült egytálétel jár, amik laktatóak, és viszonylag gyorsan el is készülnek.

A rizs az egyik leggyakrabban készített köretünk, azonban van, amikor a főétel szerves része, és nem köretként kerül a tányérra. A hétre minden csillagjegynek egy-egy rizses főétel dukál, hol ilyen, hol olyan formában. Lássuk!

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: A héten minden jegynek viszonylag gyors rizses főételt küldenek a csillagok Nosalty

A rizses ételek a világ számos konyhájának fontos részét képezik. A rizs sokoldalú alapanyag, amelyet zöldségekkel, hússal, hallal vagy különféle fűszerekkel is elkészíthetünk.

Ilyen például a rizottó, a paella vagy a különböző ázsiai sült rizses ételek. Egyszerű elkészíthetősége és semleges íze miatt sokféle ételhez jól illik.

A rizses ételek nemcsak finomak, hanem táplálóak is lehetnek. A rizs energiát adó szénhidrátokat tartalmaz, és a hozzáadott zöldségekkel, húsokkal vagy hüvelyesekkel együtt változatos és laktató fogást alkothat. A rizses ételek nagy előnye, hogy rengetegféleképpen variálhatók.

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