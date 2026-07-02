Grillezz!

2026.07.02.

Nosalty Mit főzzek ma? Vegán tavaszi tekercs, vegán puncsfagyi és brazil limonádé parádézik

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Könnyű nyárias ebéd zöldséges tekerccsel, retró fagyival és hűsítő limonádéval.

Mert ebéd mindenkinek jár:

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