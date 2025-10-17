Mit főzzek hétvégén? Bekopogunk a sütőtökszezon ajtaján, és két napig sütünk-főzünk vele

A székrekedés nem csupán kellemetlen, hanem az életminőséget is komolyan befolyásolhatja. Jó hír azonban, hogy egy friss, tudományos bizonyítékokra épülő étrendi útmutató most megmutatta, mely ételek és kiegészítők segíthetnek természetes módon helyreállítani az emésztés egyensúlyát – van köztük egy váratlan, zöld gyümölcs is.