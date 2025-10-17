Gasztro

2025.10.17.

Mit főzzek hétvégén? Bekopogunk a sütőtökszezon ajtaján, és két napig sütünk-főzünk vele

Nosalty profilképe Nosalty

Csirkeraguba, zöldségpürébe, sajttortába, de még pogácsába is belerakjuk hétvégén a sütőtököt, tartatok velünk, kezdjük meg a kedvelt téli tökfélénk szezonját, melyet kora tavaszig élvezhetünk!

Kellemes hétvégét kívánunk nektek ezzel a sütőtökkel keretezett menüsorral!

SZOMBAT

VASÁRNAP

zöldbabfőzelék

Egyszerű zöldbabfőzelék

Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. ...

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

Egy tál gyümölcs
Gasztro

Meglepő, de ez a gyümölcs is segíthet, ha székrekedésed van

A székrekedés nem csupán kellemetlen, hanem az életminőséget is komolyan befolyásolhatja. Jó hír azonban, hogy egy friss, tudományos bizonyítékokra épülő étrendi útmutató most megmutatta, mely ételek és kiegészítők segíthetnek természetes módon helyreállítani az emésztés egyensúlyát – van köztük egy váratlan, zöld gyümölcs is.

Nosalty

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

