Mit főzzek hétvégén? Bekopogunk a sütőtökszezon ajtaján, és két napig sütünk-főzünk vele

Kellemes hétvégét kívánunk nektek ezzel a sütőtökkel keretezett menüsorral!
SZOMBAT
Köret
Legkrémesebb sütőtökpüré
Desszert
Sütőtökös-pekándiós sajttortakocka
VASÁRNAP
Csirkeraguba, zöldségpürébe, sajttortába, de még pogácsába is belerakjuk hétvégén a sütőtököt, tartatok velünk, kezdjük meg a kedvelt téli tökfélénk szezonját, melyet kora tavaszig élvezhetünk!
Ha imádjátok a töltött káposztát, de paradicsomosan még nem próbáltátok ki, akkor készítsétek el Árpi szabolcsi verzióját! Nála ugyanis a káposztába betöltött hús szaftos és ...
Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. ...
A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.
