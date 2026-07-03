Életmód

2026.07.03.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Gyors, nyárhoz passzoló ebédek leveles meggyessel, zöldségtócsnival, fokhagymás csirkével

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Szombaton zöldségtócsni vár frissítően krémes salátával és leveles meggyes pitével, vasárnap pedig a csirkés ebédet és a piros gyümölcslevest követően egyszerű csokifagyi készül.

A tócsniba zöldség kerül, a fagyiba barack és csoki, a pitébe pedig meggy...

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