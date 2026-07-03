Nosalty Mit főzzek hétvégén? Gyors, nyárhoz passzoló ebédek leveles meggyessel, zöldségtócsnival, fokhagymás csirkével

A tócsniba zöldség kerül, a fagyiba barack és csoki, a pitébe pedig meggy...
SZOMBAT
Főétel
Zöldséges tócsni
VASÁRNAP
Szombaton zöldségtócsni vár frissítően krémes salátával és leveles meggyes pitével, vasárnap pedig a csirkés ebédet és a piros gyümölcslevest követően egyszerű csokifagyi készül.
A tócsniba zöldség kerül, a fagyiba barack és csoki, a pitébe pedig meggy...
SZOMBAT
VASÁRNAP
Tudtad, hogy a kovászos uborkát kenyér nélkül is el lehet készíteni? Így gluténérzékenyek is bátran ehetik. Pár nap alatt tökéletesen megérik, mint a kovászos kenyeres verzió, és ...
Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült ...
A piskótatekercs igazi klasszikus, amit gluténmentesen is érdemes elkészíteni. Ez a változat puha, könnyű és szépen tekerhető, így nem kell attól tartani, hogy repedezett vagy száraz ...
Szombaton zöldségtócsni vár frissítően krémes salátával és leveles meggyes pitével, vasárnap pedig a csirkés ebédet és a piros gyümölcslevest követően egyszerű csokifagyi készül.Brecz Judit
A tárkonyos raguleves ezúttal csirkegombócokkal készül, a salátánk Martha Stewart kedvenc tonhalsalátája, a desszert pedig málnás brownie, ezúttal glutén nélkül.Brecz Judit
Dunakavics, francia drazsé, bocskorszíj vagy dianás cukorka? A retró édességek látványa sokaknak azonnal visszahozza a gyerekkort, de vajon felismered őket név és csomagolás nélkül is?Nosalty
Dunakavics, francia drazsé, bocskorszíj vagy dianás cukorka? A retró édességek látványa sokaknak azonnal visszahozza a gyerekkort, de vajon felismered őket név és csomagolás nélkül is?
A növények nemcsak szépek és sokunk számára a lakás büszkeségei, hanem pozitív energiát és harmóniát is hozhatnak - legalábbis a feng shui elvei szerint. A szakértők szerint bizonyos szobanövények bőséget, jó energiákat vagy akár személyiségfejlődést vonzhatnak az otthonodba, miközben az egészségedet is támogatják.
A Lidl Magyarország újabb jelentős árcsökkentési programot indít. Július 9-től négy héten át minden héten 100-100 termék lesz olcsóbb, így a hónap végére összesen 400 árucikk ára csökken tartósan. A vállalat a forint elmúlt időszakban tapasztalt erősödéséből, valamint a beszállítókkal folytatott sikeres egyeztetésekből eredő előnyöket közvetlenül a vásárlók felé továbbítja az alacsonyabb árakon keresztül.
Ki tudna ellenállni a rántott húsnak? Főleg, ha egy belül szaftos, kívül ropogós csirkecombról van szó, amit kézből harapva a legjobb fogyasztani. Nem kell félni tőle: a jól átsült ...
A piskótatekercs igazi klasszikus, amit gluténmentesen is érdemes elkészíteni. Ez a változat puha, könnyű és szépen tekerhető, így nem kell attól tartani, hogy repedezett vagy száraz ...
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.