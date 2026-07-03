Nosalty Mit főzzek hétvégén? Gyors, nyárhoz passzoló ebédek leveles meggyessel, zöldségtócsnival, fokhagymás csirkével

A növények nemcsak szépek és sokunk számára a lakás büszkeségei, hanem pozitív energiát és harmóniát is hozhatnak - legalábbis a feng shui elvei szerint. A szakértők szerint bizonyos szobanövények bőséget, jó energiákat vagy akár személyiségfejlődést vonzhatnak az otthonodba, miközben az egészségedet is támogatják.