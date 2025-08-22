Mit főzzek hétvégén? Nagyszüleink kedvenc receptjeivel lakunk jól

Isteni menüsor vár ránk a hétvégén, csupa nagyiféle kedvenccel:
SZOMBAT
Leves
Klasszikus meggyleves
Desszert
Nyolctojásos meggyes piskóta
VASÁRNAP
Az alábbi ételeket tényleg a nagyi készíti a legjobban, nincs mese!
Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből ...
Az Alföldön inkább barátfülének, máshol derelyének nevezett klasszikus magyar finomság, egy burgonyás töltött tészta, melyet leggyakrabban túróval és szilvalekvárral készítenek. ...
A sütő takarítása a legtöbbünk számára olyan feladat, amit a hátunk közepére sem kívánunk: a szennyeződések általában makacsak, nehéz hozzájuk férni, de nem akarjuk erős vegyszerekkel kezelni a felületeket. Szerencsére viszont nem is kell!Szabó Anna
