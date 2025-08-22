Család

2025.08.22.

Mit főzzek hétvégén? Nagyszüleink kedvenc receptjeivel lakunk jól

Nosalty profilképe Nosalty

Az alábbi ételeket tényleg a nagyi készíti a legjobban, nincs mese!

Isteni menüsor vár ránk a hétvégén, csupa nagyiféle kedvenccel:

SZOMBAT

VASÁRNAP

Hirdetés
Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban

Legújabb receptek

gyümölcslekvár

Áfonyalekvár

Nyáron érdemes minden kedvenc gyümölcsünkből befőzni pár üveg lekvárt, hogy a szomorkásabb, hidegebb hónapokra is jusson belőlük. Készíthetjük friss és fagyasztott gyümölcsből ...

édes tészta

Derelye

Az Alföldön inkább barátfülének, máshol derelyének nevezett klasszikus magyar finomság, egy burgonyás töltött tészta, melyet leggyakrabban túróval és szilvalekvárral készítenek. ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept