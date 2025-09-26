Mit főzzek hétvégén? Rizses egytálételek és rizses édességek hétvégéje

Lássuk, mivel lakunk jól ezen a hétvégén! A kulcsszó a rizs!
SZOMBAT
Saláta
Karalábésaláta majonézzel
Desszert
Török tejberizs sütve (Sütlaç)
VASÁRNAP
Krémes zöldségsaláta rizsgolyókkal, de rizses hús és rizskoch is készül hétvégén - többek közt...
A gesztenyés, piskótás, habos kocka egy igazi klasszikus desszert, amely könnyű, mégis gazdag ízeket rejt. Az alapja egy laza piskótalap, amelyre lágy, rumos-vaníliás gesztenyekrém ...
A Medovik egy mézes tejfölös torta, illetve süteményként is elkészíthető, amelynek a szépsége lényegében az, hogy sok vékony tésztalapból és sok vékony fehér színű töltelékből ...
Csakis az eredeti recept szerint szoktam főzni. A közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem jobb tejszínnel, mint tojással, sőt! Manapság a tejszín drágább, mint a tojás, úgyhogy ...
Itt a sütőtökszezon, ezért körbenéztünk, a legnagyobb áruházláncokban mennyiért árulják az ősz slágerzöldségét. Jó hír, hogy több helyen is szinte féláron juthatunk hozzá.Nosalty
Mind tudjuk, hogy nem érdemes este nehéz, zsíros ételeket fogyasztani, hiszen nem tesz jót az egészségünknek, sőt, még az alvásunk minőségét is befolyásolja. De vajon a krumpli elkészítésének melyik módja az, amitől óvakodnunk kell az esti órákban?Nosalty
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) révén érkezett jelzés nyomán a hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy egyes bögrékből nehézfémek oldódnak ki. A termék egy brit forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott.Nosalty
Az ALDI Magyarország további kedvezményekkel csábítja a vásárlókat, melyeknek köszönhetően a 30 000 ft-os nyugdíjas élelmiszer-utalványok értéke akár meg is duplázható. Ráadásul szeptember 24-től olyan alapvető élelmiszerek árát csökkentik tartósan, mint a friss húsok és tejtermékek. A kuponokkal együtt így akár 45%-os kedvezmény is elérhető.
Gyönyörű színű krémleves céklából, krémes spagetti cukkinivel, és morzsasüti szilvával. Nyammm!
Október 1-jétől számos változás lép életbe a hazai szemétszállításban, amelyekkel érdemes tisztában lenni, mert jócskán rá lehet fizetni.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...