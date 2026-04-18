Irány Miskolc! 7 étterem és kávézó, amit gondolkodás nélkül ajánlunk, ha az acélvárosban jársz

Csodás vidék a Bükk környéke, mindenkit arra bíztatok, hogy kiránduljon errefelé, mert pompás dolgokat fog látni! És, ha már itt jártok, akkor egyetek is jókat, mert szerencsére van hol, egyre több vendéglátóhely dönt úgy, hogy a környék alapanyagaira, kistermelőire alapozza a vállalkozását. Most mutatunk hét miskolci opciót, hogy étel, ital, kávé is kerüljön az asztalotokra, ha esetleg erre járnátok.

Végállomás Bistro & Wine

Ez a Michelin-ajánlással is rendelkező étterem ideális választás, ha nemcsak harapnátok valamit, hanem kifejezetten gasztronómiai céllal járjátok Miskolcot és környékét. Külön izgalmas, hogy az egykori Miskolc-Lillafüred Állami Erdei Vasút állomásépülete ad otthont a Bükk ízeire alapozó Végállomásnak.

Az étlap izgalmas, és bár húshangsúlyos, a húsmentes fogásokat nem vették félvállról, a fekete fokhagymás, karfiolkrémes rizottó vackorral és karfiollal még engem is el tudna csábítani a csirkehúsos derelyétől.

Külön izgalmas vállalkozásuk az Erdei GasztroExpressz élménytúra, melynek során kisvasúttal viszik ki a résztvevőket az erdőbe, hogy aztán együtt fedezzék fel, mennyi íz, mennyi alapanyag van akár csak karnyújtásnyira tőlünk.

Miskolc, Kiss tábornok út 50-52.

Nyitvatartás: kedd-szombat 11.30-22.00, vasárnap 11.30-21.00

Il Baffo

Az Il Baffo (A bajusz) nem kevesebbre vállalkozott, minthogy megmutassa, lehet magas minőséget képviselni akkor is, ha egy étterem alapkoncepcióját a menüztetés adja. Sokan lesajnálják ezt a műfajt, pedig ár-érték arányban jó menüt találni egyáltalán nem könnyű, és az ember nagyon megbecsüli, ha talál egy ilyet. Az Il Baffo reggelit és napi ebédmenüt kínál, illetve tematikus vacsorákat is szoktak rendezni.

reggeli ajánlatban megtalálhatók a klasszikus tojásételek, van bundás kenyér, sőt, eggs benedict is, házi croissant-nal.

Ebédre pedig mindig van menüajánlat leves és főétel felállásban, sőt, sima napi ajánlat és egy napi chefajánlat is van náluk, úgyhogy mindenki találhat kedvére való fogást az étlapon.

Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-16.30

Vendéglő a Pisztrángoshoz

Sokáig nem voltam hajlandó halat enni, még a halrudacska is csak nehezen ment át a szűrőmön, aztán egyszer megkóstoltam a füstölt pisztrángot, és rájöttem, hogy halat enni jó, mit jó, csodálatos! 1932-ben épült az első pisztrángtelep, amit 1982 óta vezet Hoitsy György és Hoitsyné Reiger Ágnes. A vállalkozásnak köszönhetjük a Vendéglő a Pisztrángoshoz nevet viselő egységet, ahol halhangsúlyos étlapot és kiváló vendéglátást talál, aki arra jár.

Nem érik be az alapokkal, az előételek között - a pontytepertő mellett - például van pisztrángmájkrokett céklahummusszal, ami igazi csemege annak, aki unja már az egy kaptafára készülő halas ételeket.

Ez a szemlélet egyébként az egész étlapot átjárja, aki szeretne újat és izgalmasat kóstolni, erre vegye az irányt, nem fogja megbánni.

Miskolc

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 11.00-20.00

A Ház

Mit ér a kirándulás jó kávé nélkül? Mármint, az utóbbi utazásaimat végiggondolva, akár

itthon, akár külföldön jártam, amint megérkeztünk, nagyjából a második gondolatom volt,

hogy inni kéne egy jó kávét. A Ház elsősorban egy szuper szálláshely, de ezen túl az épület eléjben egy kávézó is található elképesztően finom, házi pörkölésű kávékkal. A kávé maga a világ különböző pontjairól érkezik, a baristák pedig a Speciality Coffee Association által elismert minősítéssel rendelkeznek.

Nemcsak életmentő kávé, de elképesztően finom is. Ha energiát merítenétek valamiből a napotokhoz, ide gyertek!

Miskolc, Bartók Béla út 19.

Dűlő Étterem

A központi fekvésű Dűlő Étterem Gault & Millau ajánlott hely, nem kevesebbet állítanak róla, minthogy ez a város egyik legjobb étterme. A lokális és szezonális koncepcióra épülő étlap most épp tobzódik a tavaszi ízekben, a házias, magyaros ízeket, mint a szarvascsorbát vagy a burgonya mille feuille-jel tálalt kacsacombot izgalmas, nemzetközi fogásokkal párosítják.

Így a séfajánlatban van harcsapaprikás túrós raviolival és garnéla linguinivel, kapribogyóval, paradicsommal és vajmártással is.

Háromfogásos heti menüjükben a leves és a desszert fix, és két főétel közül lehet választani.

Miskolc, Görgey Artúr utca 10.

Nyitvatartás: kedd-péntek 12.00-21.00, szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-20.00

Lestyán Gasztro & Bar

A végére még egy kis fine dining, méghozzá úgy, ahogy azt az új generáció elképzelte. Tóth József, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Azsi, már tizennégy éves kora óta dolgozik éttermekben, és sokunk örömére úgy döntött, a Lestyánban mutatja meg, mit is gondol ő és persze a csapata a csúcsgasztronómiáról.

A hatfogásos degusztációs menüben a húsos, a halas, a húsmentes fogások egyaránt megtalálhatók, a fehér spárga, kókusz, kávé hármasát annak ellenére kóstolnám meg azonnal, hogy elsőre ez a felállás valóban egy kicsit furán hangzik.

A fiatal séfek generációjának egyik legnagyobb érdeme, hogy megtanítják a közönségüket bízni az újban, egy nyitottabb, és bátrabb gasztronómiai szemléletet hoznak a konyhába és az ízlésünkbe egyaránt. Érdemes odafigyelni rájuk!

Miskolc, Arany János tér 1.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 12.00-23.00, péntek-szombat 12.00-2.00

Sarokház Kávézó

Egy igazi, hangulatos, kedves belvárosi kávézó, ahol bent éppúgy élvezhetjük egymás társaságát egy finom kávé és egy szelet isteni sütemény mellett, mint a teraszon üldögélve a Széchenyi utca jövés-menését figyelve.

Vannak kávékülönlegességek, nyáron például tökéletes választás a Citresso, de megtalálhatóak a klasszikusok is, sima tejjel épp úgy, mint növényi alternatívával.

A sütiket kár lenne kihagyni, és a szezonális italajánlatban is mindig akad valami rendkívül izgalmas.

Cím: Miskolc, Széchenyi István utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-19.00, szombat 10.00-19.00

Címlapfotó: Végállomás Bistro & Wine