Sokak fejében még mindig él a régi figyelmeztetés: ha a tea túl sokáig áll a csészében, már nem szabad meginni. A valóság ennél jóval prózaibb: a hosszabb áztatás nem veszélyes, legfeljebb egészen más karakterű italt kapunk.

A tea körül meglepően sok makacs hiedelem él, ezek egyike, hogy a túláztatott ital egészségügyi kockázatot jelent. A FOCUS cikke szerint erről szó sincs: ha a filter vagy a levél tovább marad a vízben, a tea attól még nyugodtan elfogyasztható. A legnagyobb veszély inkább az, hogy az ital íze sokkal keserűbbé, markánsabbá válik, mint ahogyan azt eredetileg elképzeltük.

Mi történik, ha a tea túl sokáig ázik?

A hosszabb áztatás során egyre több összetevő kerül a vízbe. A koffein viszonylag gyorsan, nagyjából három perc alatt kioldódik, míg a polifenolok, vagyis a csersavak később, körülbelül öt perc után egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg a teában. Ezek a vegyületek részben megkötik a koffeint, így a tea élénkítő hatása mérséklődhet, miközben az íz jóval fanyarabbá válik. Éppen ez az oka annak, hogy a „elfelejtett” tea sokszor már nem frissítőnek, hanem túl erősnek hat.

Van, amikor még jól is jön a hosszabb idő

A csersavaknak ugyanakkor nemcsak az ízben van szerepük: antioxidáns tulajdonságokkal is bírnak, és a bélrendszerben vizet kötnek meg, ezért hasmenés esetén a fekete teát akár szándékosan is hosszabb ideig, körülbelül 15 percig érdemes áztatni. Ilyenkor viszont nem ajánlott cukorral vagy más édesítővel fogyasztani.

Ennyi ideig érdemes áztatni

Az ajánlás szerint a zöld tea 1–3 percig, a fekete tea 2–5 percig, a gyümölcs- és gyógynövényteák pedig 5–10 percig ázzanak.

A tanulság egyszerű: a túl hosszú áztatás nem veszélyes, csak más ízélményt ad.

