5 kiváló étterem, ami igazságot szolgáltat minden olyan ételnek, amit a menzán utáltunk

Az iskolai menzákról a legtöbben csak rossz emlékeket őrzünk, legyen szó akár a vakolóanyagra emlékeztető főzelékekről, akár a különféle tokányokról, amik legtöbbször mócsingos húsok voltak valamilyen nyálkás szószban. De tényleg rosszak ezek a menzás kaják, vagy csak rosszul voltak elkészítve? Most ajánlunk öt éttermet, ahol több menzás mumusnak szolgáltatnak igazságot, és bebizonyítják, lehet ezt jól is csinálni.

Én mindig is jóétvágyú gyerek voltam, azt hittem, rajtam a közétkeztetés réme sem foghat ki. Aztán az általános iskolám menzája megmutatta, hogy mi a magyarok Istene. A sárgaborsó-főzelékkel meszelni lehetett volna, a diós tésztán, amit amúgy sem szerettem, keserű volt a dió, a tarhonya pedig legtöbbször nem pirítva volt, sokkal inkább odaégetve. Úgyhogy, mikor arról kérdeztem az ismerőseimet, hogy kinek melyik étel jelentette a poklok poklát a menzán, sejtettem, hogy lesznek páran, akik hasonló sebeket hordoznak, mint én, de még engem is meglepett, ahogy a kérdésemre elkezdtek özönleni a válaszok.

A legtöbben a meggyszósz+ főtt hús párostól szenvedtek, de sokan szavaztak a különféle tésztákra, volt, aki a porcukros túrós csuszát emlegette, amit szerintem nem is lenne szabad gyerekeknek adni, de előkelő helyen végeztek az elrontott főzelékek is.

Sőt, még olyan is akadt, aki a mindenki által rajongott csokiszósszal nyakon öntött piskótakockára szavazott. Utóbbi létezésében én amúgy nem is hiszek, a mi menzánkon sosem volt.

Gondoltam, itt az ideje, hogy rehabilitáljuk ezeket a fogásokat, és bár a különböző menükben, heti ajánlatokban fel-fel bukkannak a menzák rémei, azért azt találtam, hogy az éttermi konyhák viszonylag ritkán tűzik műsorra őket, pedig talán nem lenne elveszett ötlet megmutatni, hogy van ezeknek az ételeknek értelme, csak nem szabad spórolni az alapanyagokon. Azért így is megtaláltam azokat a helyeket, akikre bizton számíthatunk, ha menzai nosztalgiára vágynánk, de nem a rosszabbik fajtából.

Lássuk az éttermeket!

Az én egyik menzai rémálmom a tojásos nokedli volt fejessalátával. Rendszerint alig néhány, csontszárazra sütött tojásdarab szédelgett csak a nokedlik között, a saláta meg se friss, se roppanós nem volt. Felnőtt fejjel jöttem rá, hogy ez az étel tulajdonképpen nem is rossz. Otthonos és szerethető, csak jól kell megcsinálni, és hát az sem árt, ha tojásban felismerhető a tojás maga, mikor a tányért elénk teszik. Szerencsére egy ideje már többen adták a fejüket arra, hogy megmutassák, milyen jó dolog is a tojásos nokedli, én most egy igazi klasszikust, a Csalogány utcai Róma Ételbárt vettem elő. Hogy miért? Mert ide amúgy is azért járunk, hogy olyan legyen, mint otthon, vagy mint régen, tudjátok, mikor még minden jobb volt. Hát miért ne jönnénk tojásos nokedliért és egy pohár málnaszörpért is?

A Róma aktuális ajánlata rendszeresen változik, így érdemes megnézni, hogy ez a nagyszerű étel épp szerepel-e náluk, de nyáron azért könnyen bele lehet futni. Ja, és a bácskait meg a brassóit se hagyjuk említés nélkül!

A Róma Ételbár és a bácskai rizses hús via

Császármorzsa Budapest

Na, most azzal szeretném kezdeni, hogy bár K. azt válaszolta kérdésemre, hogy neki a császármorzsa jelentette a menzai horror csúcsát, és alá is támasztotta, hogy szerinte mi okozhatta, hogy megromlotta a viszonya ezzel az étellel, a mi menzánkon fel sem merült soha, hogy császármorzsát csináljanak nekünk, úgyhogy számomra már az is csoda, hogy máshol meg igen. Tény, ezt a zseniális fogást is el lehet rontani, hogyne lehetne, hiszen simán benne van, hogy csontszárazra sütik, ahogy az is, hogy túltolják a sütéshez használt zsiradékot, nem szólva arról, amikor házi lekvár helyett a kocsonyás, bolti dzsem kerül a tetejére. És hát mi mást tennének rá egy iskolai menzán? Szóval néha még a császármorzsa renoméja is tatarozásra szorul. Aki úgy érzi, hogy van mit helyrehozni a smarnival való kapcsolatán, az látogasson el a Bercsényi utcában található Császármorzsa Budapestbe.

Egyrészt: nem kell kardot rántani már a küszöbön, mert van grízes verzió meg palacsintatésztás is, úgyhogy mindenki választhatja a hite szerint legfinomabbat.

Másrészt: jár a tetejére a kiadós porcukormennyiség, és többféle házi lekvárból lehet válogatni, úgyhogy még abból sincs probléma, ha valakinek nem felel meg a baracklekvár, bár nem tudom, kinek lehet ennyire sprőd a lelke. Aki tehát olyan menzára járt, hogy kapott császármorzsát, és úgy érzi, elrontották az élményt, az vegye az irányt Újbuda felé, és gyógyuljon meg szépen. Az élet rövid, nem érdemes császármorzsa nélkül tölteni.

A Császármorzsa Budapest császármorzsája via

Korhely "faloda és daloda"

Az egyik barátnőm menzai poklát a porcukros túrós csusza jelentette. Tudom, hogy vannak sokan, akik ezt az iskolát részesítik előnyben, én azonban emberiség ellen elkövetett bűncselekménynek tartom, ha az isteni túrós tésztát, amira sűrű tejfölkupacokat halmozunk, hogy azon szánkózzanak a pirított szalonnadarabkák, valaki képes porcukorral elrontani. A túrós csusza sós étel, és kész. A Liszt Ferenc téri Korhely Falodában azt szeretem, többek között, hogy nem alibiznek. Vaskos adagok, jóízű ételek, és nem utolsósorban jóminőségű alapanyagok jelentik a konyhájuk szentháromságát, amivel én elégedett vagyok, hogy őszinte legyek.

A túrós csuszájuk isteni, van sima és juhtúrós kiadás egyaránt, én mindkettőt pártolom, és a húshagyók kedvéért szalonnapörc nélkül is kérhetők, úgyhogy a Korhellyel mindenki jól jár, kivéve a cukros iskola hívei.

A Korhely túrós csuszái via Korhely

Hokedli Étterem

Nem is egy főzelék jelentette a rémálmot az embernek a menzán, bár szinte mindenki tudott egy konkrét típust mondani, amitől rosszul volt, hanem általában a főzelékek. A rántás mócsingjai, a sűrűség, a rémes feltétek, ha valakinek szándéka, hogy megutáltassa a főzeléket, mint műfajt a gyerekekkel, a közétkeztetés frontján tökéletes munkát végzett. Ezért is illeti külön elismerés az összes olyan éttermet, ahol a főzelékek jelentik a fő profilt, illetve azokat a helyeket, akik időről időre műsorukra tűznek egy-egy ilyen fogást.

A Nagymező utcában található Hokedliben egyrészt vállalják, hogy megmutatják a műfaj szebbik, hogy úgy ne mondjam, egészségesebb arcát, másrészt igen bátran nyúlnak olyan, a főzelékligán belül is kiemelt mumusokhoz, mint a sárgaborsó, a kapros tök vagy épp a paradicsomos káposzta.

Engem mindhárommal tönkretettek a suliban, úgyhogy mindig nyitva áll a lelkem, ha valahol azt mondják, hogy megmutatják, hogy lehet ezt finoman csinálni. Naponta változó menü friss, szezonális ízekkel, kétféle levessel, különféle feltétekkel, és olyan főzelékek, hogy az első kóstoló után el is felejtitek, miért nem szerettétek őket.

A Hokedli paradicsomos káposztája via

Cvekedli Tésztabár

A káposztás tészta, a krumplis tészta, a grízes tészta indokolatlan mennyiségű porcukorral és baracklekvárral, ezek mind olyan ételek voltak, amiket imádtam, és el sem tudtam képzelni, hogy lehet őket szívből gyűlölni is. Még a menza sem szegte kedvem, bár igaz, ami igaz, amikor a lebbencs levesből mentett tésztán egy-két szem árva káposztareszelék szomorkodott, és az volt a káposztás tészta, akkor én is elgondolkodtam azért, hogy ennek így van-e értelme. Bár az én kapcsolatomat nem kezdte ki az élmény, sokan kerültek ellenséges viszonyba ezekkel az ételekkel. Na, nekik ajánlom a Nyíregyházán található Cvekedlit. Én például sosem szerettem a diós tésztát. Erről nem a menza tehet, ez azon kevés ételek egyike, amit már nagymamám konyhájában is visszautasítottam, a mákos tésztával együtt. Aztán a Cvekedli csapata megmutatta, hogy kell ezt úgy csinálni, hogy mégiscsak szeressem. A klasszikus káposztás cvekedli alapját a házi nagykockatészta adja, a káposztát mézen párolják, van hozzá karamellizált hagyma, és persze nem elhanyagolható mennyiségű bors a tetején.

A krumplis tészta esetében pedig lecsós szószban keveredik a kolozsvári szalonna és a pirított krumpli, a tetejére hagymaropogós jár, az élmény pedig olyan, hogyha egyszer megkóstoltad, azonnal tervezni kezded, mikor mész újra Nyíregyházára repetázni.

A Cvekedli krumplis tésztája via

