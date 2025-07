6+1 étterem és étkezde, ha finom és nem túlárazott ebédmenüre vágysz

Ha meguntad az irodád környéki gyrosost vagy szeletes pizzázót, ha nincs kedved kivárni, ameddig kihozzák a dobozban érkező ebéded, és szeretnél rendesen asztalhoz ülni, és úgy falatozni, akkor hét ajánlatunk is van számodra. Mutatunk hét budapesti éttermet, ahol szuper ebédmenüt kaphatsz, és néhányukhoz munkaidőn túl is visszatérhetsz.

Menza Étterem és Kávézó

Még emlékszem azokra az időkre, egyetemista korunkból, amikor lebeszélni egy ebédmenüzést a Menzára igazi eseménynek számított. A diákbüdzsé mellett az, hogy egy szép, belvárosi étterem teraszán fogyaszthatjuk el az ebédünket, úgy hatott a lelkivilágunkra, mint mikor elsőre átmentünk egy váratlanul nehéz vizsgán. A Menza pedig azóta sem változtatott a jól bevált gyakorlaton. Nagyszerű ár-érték arányú, kétfogásos menüvel várja a vendégeket, hétfőtől-péntekig.

Mindig van A és B, tehát húsos meg húsmentes opció, és a húsmentes fogások sem amolyan jobbhíján választott megoldások, ráadásul időről időre felbukkannak a kedvenceink is az iskolai menzáról - jóval magasabb színvonalon elkészítve.

A minőség és a hangulat nem változott, akár nosztalgiából, akár mert megéheztél, és ennél valami finomat ebédre, érdemes a Liszt Ferenc térre látogatni. Kétfogásos menü helyben fogyasztva: 2590 Ft.

Menza Étterem és Kávézó via

Menza

Budapest, Liszt Ferenc tér 2.

Ebédmenü: hétköznap 11.30-tól a készlet erejéig

KEG Sörművház

Ha a Bartók Béla út környékén ér az ebédidő, és nem csak futtában kapnál be valamit, végy egy kanyart az Orlay utca felé, és térj be az impozáns sörkínálatáról híres KEG-be. Nem, itt most nem a napközben történő koccintgatásra csábítom az olvasókat. A KEG hetente változó ebédmenüvel várja a vendégeit, amiben van leves, főétel, és lehet kérni desszertet is. A leves és a desszert naponta változik, illetve ötféle főétel van, tehát akár az sem kizárt, hogy mindennap mást próbálj ki.

Mivel a levesek fixek, ott néha nem lehet elkerülni a húsos verziót, viszont rendelhetünk főétel-desszert párosítást is. Mivel az előbbi csoportban mindig akad vega opció, garantáltan mindenkinek jut valami finom a tányérjára.

Figyelem: a KEG ebédmenü most nyáriszüneten van, de amint becsengetnek, ők is visszatérnek majd. Két fogás 2800 Ft, három fogás 3100 Ft.

KEG Sörművház via

KEG Sörművház

Budapest, Orlay utca 1.

Ebédmenü: 12.00-14.30

Menza a CEU-n avagy Central Canteen

A CEU kantinjának ebédmenüjét nemrég fedeztem fel egy barátnőm ajánlására, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy az egyik legjobb ár-érték arányú belvárosi ebédopciót kínálják.

A Nádor utcában a főétel 2490 Ft, két fogás 2890 Ft, három fogás pedig 3600 Ft-ba kerül, és jár hozzá egy ajándék szörp.

Az adagok bőségesek, ráadásul a levesek és a főtételek között is találni vega opciót, amik elképesztően finomak is ráadásul. A menü naponta változik, így biztosak lehettek benne, hogy mindig friss ételeket kaptok, itt ráadásul szinte mindig össze lehet futni ismerősökkel.

Central Canteen via

Central Canteen

Budapest, Nádor utca 15.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.30-14.00

Fleischer Restobar

Szeretnél beülni valahova ebédelni úgy, ahogy a kedvenc filmedben is teszik, mikor betérnek egy laza, de mégis elegáns étterembe? Akkor kanyarodj a Nagymező utca felé, ahol minden hétköznap dél és három között isteni ebédmenüvel vár a Fleischer.

A leves adott, a főétel választható, az ételek stílusa pedig tökéletesen illik az étterem gazdag ízvilágú, a magyar és a nemzetközi konyhára egyaránt reflektáló stílusához.

Akár ebédrandid van, akár munkaebéded, akár csak kikapcsolódnál a rendelkezésedre álló időben, a Fleischer egy letisztult, elegáns, és nem utolsó sorban ízletes választás, nagyszerű kiszolgálással.

Fleischer Restobar via

Fleischer Restobar

Budapest, Nagymező utca 17.

Ebédmenü: 12.00-15.00

Pódium Bistro & Club

Minél több iroda van valahol, annál nagyobb szükség van a környéken menzákra, kifőzdékre, irodistaetetőkre, mert, lássuk be, mealprep-kultusz ide, házikoszt oda, néha nem úgy haladunk az előkészületekkel, ahogy szeretnénk, és olyankor jó tudni, hogy az iroda közvetlen szomszédságában lesz, aki segít, ha közeleg az éhhalál. Nos, ha a Kolosy tér vonzáskörzetében termelitek a GDP-t, és úgy érzitek, a környék gyorsétkezdéinek étlapját egytől egyig végigettétek már, akkor a Bécsi úton található Pódium tökéletes választás lesz az ebédszünet idejére.

Két fogás 3200 Ft-ba kerül, a desszert opcionális. Háromféle leves és négyféle főétel szerepel a kínálatban, utóbbiak között pedig szinte mindig van főzelék.

Utóbbi nálam plusz pont, mert néha eszelős erővel kívánom meg, és nem mindenhol lehet kapni, pláne nem mindenhol készítik finoman. Tutibiztos, jóízű megoldás a Pódium, ha rendes, asztalnál ülős, meleg ebédre vágynátok.

Pódium Bistro & Club via

Pódium Bistro & Club

Budapest, Bécsi út 63.

Ebédmenü: hétfő-péntek 11.30-15.00

Hippeace by Főzelékes Feri

És, ha már főzelék! Szerintem a főzelék egy isteni ebédopció. Egészséges, laktató, de nem taszít kajakómába, ráadásul elképesztően sokféle változatban elkészíthető. Úgyhogy, ha ebédre főzeléket kívánsz, nem is fordulhatsz máshoz, mint a műfaj királyához, Főzelékes Ferihez.

A Klauzál téri csarnok bejáratnál található Hippeace naponta frissülő ajánlattal vár titeket, mindig van kétféle leves és háromféle főzelék, a legizgalmasabb zöldség-fűszer párosításokkal. Isteni zöldséges fasírt jár hozzá, de ha időben érkezel, húsos feltétet is kérhetsz.

Egy szó, mint száz, ha eleve főzelékrajongó vagy, itt a helyed, ha viszont még nem kötöttél barátságot a műfajjal, akkor meg pláne, mert az első falat után imádni fogod.

Hippeace by Főzelékes Feri via

Hippeace by Főzelékes Feri

Budapest, Klauzál tér 11.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.30-15.00

+1. Akácfa Étkezde

Ez a hetedik kerületi egység minden porcikájában menüzésre termett. Itt megtalálod a számításaidat, akár a munkaidődet szakítod meg, akár ebédidőre beszélsz meg találkozót valakivel. Úgy értem, garantáltan jól fogsz lakni, és válogathatsz az otthonos, gazdag, magyaros ízek között.

Vannak frissensültek, főzelékek, többféle leves, és persze mindennap választhatod az aktuális leves-főétel kombót is, ha nincs kedved variálni.

Aki pedig nem lakott jól, annak ellenére, hogy az adagok nagyon bőségesek, az zárásnak kérjen palacsintát, nem fogja megbánni.

Akácfa Étkezde

Budapest, Akácfa utca 59.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-16.00

Címlapkép: KEG Sörművház

