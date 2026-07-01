Új fejezet a Lidl történetében: indul a Lidl Pontok, a diszkontlánc új pontgyűjtő programja

Itt a Lidl Pontok, azaz az új pontgyűjtő program, mely 2026. július 2-től indul a Lidl Plus alkalmazáson belül. Egy nap akár öt különböző bevásárlás során is pontokat gyűjthetünk, és szabadon eldönthetjük, hogy milyen jutalmakra váltjuk be azokat.

ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK A LIDL PLUSBAN: ÉRKEZNEK A LIDL PONTOK

A Lidl Magyarország tovább fejleszti digitális hűségprogramját, július 2-től elindul a Lidl Plus alkalmazáson belül az új pontgyűjtő program, Lidl Pontok néven. Az új megoldásnak köszönhetően az applikáció felhasználói egy nap akár öt különböző bevásárlás során* is pontokat gyűjthetnek és szabadon dönthetik el, hogy milyen jutalmakra váltják be azokat.

Az idén ötéves Lidl Plus hűségprogram a hazai vásárlók széles köre számára biztosít rendszeresen exkluzív kedvezményeket, kuponokat és egyedi ajánlatokat.

A most bevezetett Lidl Pontok a hűségprogram eddigi legjelentősebb fejlesztései közé tartozik, hiszen az applikáció felhasználói nemcsak automatikusan megkapják, hanem maguk dönthetik el, hogy mire szeretnék felhasználni az összegyűjtött pontokat.

A működési elv rendkívül egyszerű!

A Lidl Plus alkalmazást használva minden megkezdett 100 forintos költés után 1 Lidl Pont jár. Hogy a vásárlók már az első forinttól számítva maximális előnyt élvezhessenek, az áruházlánc egy méltányos, felfelé kerekítő logikát alkalmaz.

Ennek köszönhetően minden megkezdett 100 forint egy teljes pontot ér – így például egy 1250 forintos vásárlásért 13 pontot adnak –, az időszakos akciók idején pedig még ennél is gyorsabban gyarapítható a pontegyenleg.

A még hatékonyabb megtakarítás érdekében a vállalat rendszeres Extra Pont kampányokat indít majd közvetlenül az applikációban.

Jutalomkatalógus, kedvezmények

Az így összegyűjtött pontokat a vásárlók a több mint 250 ajánlatot felsorakoztató jutalomkatalógusban válthatják be. A rendelkezésre álló egyenleg alapján különféle kuponok közül választhatnak, amelyek azonnali termékkedvezményeket vagy a végösszegből levonható engedményeket biztosítanak. A kereső- és szűrőfunkciók pedig megkönnyítik számukra a leginkább releváns jutalmak megtalálását. A kiválasztott jutalom a pontbeváltás után kupon formájában jelenik meg a Lidl Plus „Kuponjaim” menüpontjában, amit a felhasználónak kell aktiválnia. Ezt követően a kupon 30 napig használható fel az üzletekben.

A Lidl Plus indulása óta folyamatosan azon dolgozunk, hogy még több értéket és megtakarítási lehetőséget kínáljunk vásárlóinknak. A Lidl Pontok bevezetésével egy olyan új pontgyűjtő programot indítunk, amely nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosít a felhasználóknak, hiszen maguk dönthetnek arról, hogy összegyűjtött pontjaikat milyen jutalmakra vagy termékekre váltják be. A vásárlók ma tudatosabbak és árérzékenyebbek, mint valaha, ezért egy olyan rendszert adunk a kezükbe, amely szakít a hagyományos, kötött hűségprogramok logikájával: ott és akkor enged spórolni, ahol a vásárlónak a leginkább szüksége van rá. Bízunk benne, hogy ez még vonzóbbá teszi a Lidl Plus alkalmazást, miközben tovább növeli a vásárlás során elérhető előnyöket – mondta Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.

Szabadon dönthetünk, mit kérünk

A Lidl Pontok bevezetése újabb lépés az alkalmazás folyamatos fejlesztésében, ami július 2-től minden Lidl Plus alkalmazás-felhasználónak elérhető. Ez a korábbi Lidl Kupon Plus rendszert váltja fel – így a havonta újrainduló, fix összeghatárok és előre kijelölt ajándékok helyett a vásárlók mostantól teljesen szabadon, a saját igényeik szerint dönthetnek a jutalmaikról, még személyre szabottabb vásárlási élményt és hosszú távú spórolási potenciált nyújtva.

Az új program egyik kiemelkedő előnye, hogy az összegyűjtött pontok 24 hónapig érvényesek maradnak, így a felhasználók időnyomás nélkül, kényelmesen gyűjthetnek a nagyobb értékű jutalmakra. Emellett az indulás megünnepléseként és az azonnali használat ösztönzésére minden felhasználó egy vonzó üdvözlő bónuszban részesül.

*A pontszerzés egy naptári napon belül legfeljebb öt vásárlási alkalomra korlátozódik.