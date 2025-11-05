5 módszer, hogy a lehullott levelek a kerted javára váljanak

Ha már azzal töltöd az időd, hogy összeszedd a kertedben a lehullott faleveleket, ahelyett, hogy elszállítanák, inkább használd fel te magad! Mutatunk 5 módszert, hogy a lehullott levelek a kerted javára váljanak!

Bár az avatatlan szemnek zavaró lehet a kertben a sok lehullott falevél, a gondos kertész számára ez igazi kincsesbánya. Ahelyett, hogy elszállítanák az összegyűjtött leveleket, inkább hasznosítsd őket a saját kertedben! Mutatunk 5 módszert, hogy mihez kezdj a lehullott falevelekkel, hogy újrahasznosulva tovább táplálják a kertedet!

Kattints a képre, és már nyílik is a galéria!

5 fotó

Forrásunk volt.