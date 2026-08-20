Nosalty-kvíz: Milyen kenyeret/pékárut látsz a képen?

Augusztus 20-a alkalmából egy kenyeres-péksüteményes kvízzel készültünk nektek, így a ti feladatotok nem más, mint a képekről felismerni a világ kenyérféléit!

A kenyér az egyik legrégebbi és legfontosabb élelmiszerünk. Sokféle kenyérféle létezik: készülhet búzából, rozsból, teljes kiőrlésű lisztből vagy akár különböző magvak hozzáadásával. A fehér kenyér könnyű és puha, míg a barna és teljes kiőrlésű kenyerek rostban gazdagabbak.

A pékségekben ma már számtalan különleges változattal is találkozhatunk, például kovászos kenyérrel, ciabattával vagy magvas kenyerekkel.

Nosalty-kvíz: Milyen kenyérfélét látsz a képen?

A kenyér szimbolikus jelentéssel is bír

A kenyér nemcsak fontos táplálék, hanem a magyar kultúrában is különleges jelentőséggel bír. A gabona termesztése és a kenyér készítése szorosan összekapcsolódik a földdel, a munkával és a betakarítással. Régen a kenyér elkészítése sok időt és fáradságot igényelt, ezért nagy becsben tartották. Nem véletlen, hogy a kenyérhez számos hagyomány és szokás is kapcsolódik.

Augusztus 20-án, Magyarország nemzeti ünnepén az államalapítás mellett az új kenyér ünnepét is megtartjuk. Ez az ünnep a frissen learatott búzából készült új kenyeret jelképezi, és a termésért, valamint a mezőgazdasági munkáért érzett hálához kapcsolódik. Az új kenyér az egész évi munka gyümölcsét, a közösséget és a megújulást is szimbolizálja.

Augusztus 20-án ezért sok helyen ünnepélyesen megszegik és megkóstolják az új kenyeret. Ez a hagyomány emlékeztet bennünket arra, hogy a mindennapi ételeink mögött sok ember munkája áll: a földműveseké, a molnároké, a pékeké és mindazoké, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gabonából végül kenyér kerüljön az asztalunkra.

Kvízünkben a világ kenyérféléit vonultatjuk fel, a ti dolgotok pedig, hogy képekről felismerjétek őket!

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