A szívbetegségek ma már a vezető halálozási okok között állnak világszerte. Szerencsére tudunk tenni szívünk egészségéért a mindennapokban, ráadásul még házikedvencünk is hozzájárulhat ehhez.

A kutyatartók talán nem is gondolnák, hogy milyen, egészségügyre gyakorolt hatása lehet egy kutyának. Lássuk, milyen pozitívumokkal jár, ha neked is van kutyád!

A kutyák sokkal jobb hatással vannak a szív egészségére, mint gondolnánk

A kutyatartás rengeteg előnnyel jár, köztük a szív- és érrendszer állapotának javításával, hiszen egy kutya megléte növeli a fizikai aktivitást és a szabadban töltött idő mennyiségét.

A több szabadban töltött idő erősíti az immunrendszert, miközben növeli az energiaszintet és a jobb hangulatot is eredményez.

Háziállatok = stresszcsökkentés

A háziállatokkal töltött idő több tanulmány szerint is segít beindítani az oxitocin termelődését, ami a stressz csökkenésével jár együtt. A stressz csökkenésével szívünk is profitál, hiszen a kezeletlen stressz magas vérnyomást, később szívproblémákat okozhat.

Mi kell még a szív egészségéhez?

Az erős és egészséges szív- és érrendszerhez nemcsak optimális mennyiségű mozgás kell, hanem a kiegyensúlyozott, zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban és egészséges zsírokban gazdag étrend, miközben érdemes kerülni a túlzott só-, cukor- és feldolgozott élelmiszerek fogyasztását.

Fontos a megfelelő mennyiségű alvás, a stressz csökkentése, valamint a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás kerülése is. Emellett a rendszeres orvosi ellenőrzések segítenek időben felismerni a magas vérnyomást vagy a koleszterinszint problémáit, így hosszú távon megőrizhető a szív egészsége.

