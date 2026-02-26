Életmód

2026.02.26.

A kutyák sokkal jobb hatással vannak a szív egészségére, mint gondolnánk

Nosalty profilképe Nosalty

A szívbetegségek ma már a vezető halálozási okok között állnak világszerte. Szerencsére tudunk tenni szívünk egészségéért a mindennapokban, ráadásul még házikedvencünk is hozzájárulhat ehhez.

A kutyatartók talán nem is gondolnák, hogy milyen, egészségügyre gyakorolt hatása lehet egy kutyának. Lássuk, milyen pozitívumokkal jár, ha neked is van kutyád!

Kutyáját sétáltató nő
A kutyák sokkal jobb hatással vannak a szív egészségére, mint gondolnánk

A kutyatartás rengeteg előnnyel jár, köztük a szív- és érrendszer állapotának javításával, hiszen egy kutya megléte növeli a fizikai aktivitást és a szabadban töltött idő mennyiségét.

A több szabadban töltött idő erősíti az immunrendszert, miközben növeli az energiaszintet és a jobb hangulatot is eredményez.

Háziállatok = stresszcsökkentés

A háziállatokkal töltött idő több tanulmány szerint is segít beindítani az oxitocin termelődését, ami a stressz csökkenésével jár együtt. A stressz csökkenésével szívünk is profitál, hiszen a kezeletlen stressz magas vérnyomást, később szívproblémákat okozhat.

Idős néni és kutyája
A stressz csökkenésével szívünk is profitál, hiszen a kezeletlen stressz magas vérnyomást, később szívproblémákat okozhat

Mi kell még a szív egészségéhez?

Az erős és egészséges szív- és érrendszerhez nemcsak optimális mennyiségű mozgás kell, hanem a kiegyensúlyozott, zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban és egészséges zsírokban gazdag étrend, miközben érdemes kerülni a túlzott só-, cukor- és feldolgozott élelmiszerek fogyasztását.

Fontos a megfelelő mennyiségű alvás, a stressz csökkentése, valamint a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás kerülése is. Emellett a rendszeres orvosi ellenőrzések segítenek időben felismerni a magas vérnyomást vagy a koleszterinszint problémáit, így hosszú távon megőrizhető a szív egészsége.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

túrógombóc

Túrógombóc hagyományosan

A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. Mert ...

halsaláta

Tavaszidéző tonhalsaláta

Ha a nagyböjt alatt nem akarsz unalmas ételeket fogyasztani, akkor ez a tökéletes recept: friss, ropogós zöldségek, szaftos tonhal és a jóllakottságérzet kedvéért egy adag puha lencse. ...

töltött tészta

Manti - török tésztabatyuk

Ha valaki járt már Törökországban, biztosan találkozott ezzel a tradicionális török tésztaétellel, a manti-val. Az apró tésztabatyukat fűszeres marhahússal vagy bárányhússal ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Egy nő céklalevet iszik
Életmód

Ebben az esetben nem ajánlott céklalevet inni

Bár a céklalé számos egészségügyi előnnyel bír, nem minden napszakban ideális választás. Lefekvés előtt fogyasztva megzavarhatja az alvást, ezért érdemes tudni, mikor jobb inkább kihagyni, és mikor ajánlott inni.

Még több cikk

Top Receptek

tocsni-sutoben-sutve
tócsni

Tócsni sütőben sütve

Gyorsan szerettem volna kevés munkával elkészíthető vacsorát. Szerencsémre van egy remek konyhai robotom, amelyik szinte mindent elvégez helyettem, így 2 perc alatt lereszeltem őkelmén a ...

havas-alom
kókuszos torta

Havas Álom

Ezt a tortát édesanyámmal közösen találtuk ki, ő az aki tanított sütni-főzni ezért jó, megtisztelő volt, hogy vele alkothattam meg, ezt a saját fejlesztésű tortát. Remélem ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept