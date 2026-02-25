Ez az esti étkezési szokás bizonyítottan hatással van a szív- és érrendszerre

Lehet, hogy nem az a legnagyobb kérdés, mit eszünk este, hanem az, mikor. Egy friss kutatás szerint a vacsora időpontja csendben, de mérhető módon befolyásolhatja a szív működését – még akkor is, ha az étrendünk egyébként kiegyensúlyozott.

Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor. Egy friss, a Real Simple által ismertetett kutatás szerint az esti étkezés időzítése mérhető hatással lehet a szív- és érrendszer működésére. Az eredmények arra utalnak, hogy a késői vacsora megemelheti a vérnyomást és a pulzust, míg a korábbi étkezés kedvezőbb élettani paramétereket eredményezhet.

Ez az esti étkezési szokás bizonyítottan hatással lehet a szív- és érrendszerre Getty Images

Mérhető különbségek

A vizsgálatot a Northwestern University kutatói végezték. A résztvevők túlsúllyal vagy elhízással élő, 36–75 év közötti felnőttek voltak. A kutatás során azt elemezték, hogyan befolyásolja a vacsora időpontja az éjszakai vérnyomást, a szívritmust és az anyagcsere-mutatókat.

Azoknál, akik a vacsorát legalább három órával lefekvés előtt fejezték be, alacsonyabb volt az éjszakai vérnyomás, mérsékeltebb pulzusszámot mértek alvás közben, és kedvezőbb vércukor- és inzulinválaszt tapasztaltak.

A különbségek statisztikailag is értékelhetők voltak, ami arra utal, hogy az étkezések időzítése önálló tényezőként is befolyásolhatja az egészséget.

Miért befolyásolja a vacsora időpontja a szívet?

A szervezet működését a cirkadiánritmus szabályozza, amely meghatározza az alvás-ébrenlét ciklust, a hormontermelést, a vérnyomásingadozást és az anyagcserefolyamatokat. Este a szervezet fokozatosan lekapcsol, csökken az éberségi hormonok szintje, és elindul a regenerációs szakasz.

Érdemes 3 órával lefekvés előtt vacsorázni Getty Images

Ha közvetlenül lefekvés előtt eszünk:

az emésztőrendszer aktív marad,

aktív marad, az inzulintermelés fokozódik,

fokozódik, a pulzus és a vérnyomás nem tud megfelelően csökkenni az éjszakai pihenéshez.

Ez hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri kockázatot.

Mit jelent ez a mindennapokban? A kutatók ajánlása szerint érdemes a vacsorát legalább három órával lefekvés előtt befejezni.

Ha valaki például 22:30 körül tér nyugovóra, optimális esetben legkésőbb 19:30 körül elfogyasztja az utolsó nagyobb étkezést.

Fontos azonban hangsúlyozni:

az étkezés időzítése nem helyettesíti az egészséges étrendet. A megfelelő minőségű, kiegyensúlyozott tápanyag-összetételű étrend, a rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás és a stresszkezelés együttesen határozzák meg a szív- és érrendszeri kockázatot.

Forrásunk volt.