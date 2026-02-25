Ez az esti étkezési szokás bizonyítottan hatással van a szív- és érrendszerre

Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor. Egy friss, a Real Simple által ismertetett kutatás szerint az esti étkezés időzítése mérhető hatással lehet a szív- és érrendszer működésére. Az eredmények arra utalnak, hogy a késői vacsora megemelheti a vérnyomást és a pulzust, míg a korábbi étkezés kedvezőbb élettani paramétereket eredményezhet.
Mérhető különbségek
A vizsgálatot a Northwestern University kutatói végezték. A résztvevők túlsúllyal vagy elhízással élő, 36–75 év közötti felnőttek voltak. A kutatás során azt elemezték, hogyan befolyásolja a vacsora időpontja az éjszakai vérnyomást, a szívritmust és az anyagcsere-mutatókat.
Azoknál, akik a vacsorát legalább három órával lefekvés előtt fejezték be, alacsonyabb volt az éjszakai vérnyomás, mérsékeltebb pulzusszámot mértek alvás közben, és kedvezőbb vércukor- és inzulinválaszt tapasztaltak.
A különbségek statisztikailag is értékelhetők voltak, ami arra utal, hogy az étkezések időzítése önálló tényezőként is befolyásolhatja az egészséget.
Miért befolyásolja a vacsora időpontja a szívet?
A szervezet működését a cirkadiánritmus szabályozza, amely meghatározza az alvás-ébrenlét ciklust, a hormontermelést, a vérnyomásingadozást és az anyagcserefolyamatokat. Este a szervezet fokozatosan lekapcsol, csökken az éberségi hormonok szintje, és elindul a regenerációs szakasz.
Ha közvetlenül lefekvés előtt eszünk:
- az emésztőrendszer aktív marad,
- az inzulintermelés fokozódik,
- a pulzus és a vérnyomás nem tud megfelelően csökkenni az éjszakai pihenéshez.
Ez hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri kockázatot.
Mit jelent ez a mindennapokban?
Ha valaki például 22:30 körül tér nyugovóra, optimális esetben legkésőbb 19:30 körül elfogyasztja az utolsó nagyobb étkezést.
Fontos azonban hangsúlyozni:
az étkezés időzítése nem helyettesíti az egészséges étrendet. A megfelelő minőségű, kiegyensúlyozott tápanyag-összetételű étrend, a rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás és a stresszkezelés együttesen határozzák meg a szív- és érrendszeri kockázatot.