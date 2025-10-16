Ez a hozzávaló teszi meglepően krémessé a krumplipürét: nem vaj és nem tejföl

Tedd igazi kulináris élvezetté a krumplipürédet egy extra hozzávalóval! Ha eddig vajat és/vagy tejfölt használtál, akkor ezeket most told félre egy kicsit, mert olyan alapanyagot mutatunk, amitől minden eddiginél krémesebb, sőt, ízletesebbé válik a krumplipüré!
A vajjal készülő krumplipüré zsírossága miatt megnyomhatja a gyomrot, így megbánhatjuk a választott elkészítési módot. Ha viszont szeretnénk könnyedebb, ízesebb és nem utolsósorban krémesebb krumplipürét tálalni, akkor egy extra összetevőre lesz szükségünk.
Ez pedig nem más, mint a krémsajt!
Krémsajtot ma már többféle zsírtartalommal kaphatunk. Ha cél, hogy lehetőleg diétabarát püré készüljön, akkor válasszunk alacsony zsírtartalmút, de krémsajt helyett akár egy 15 százalékos tejszín is megfelelő választás.
Fontos:
- Válasszunk magas keményítőtartalommal rendelkező burgonyát!
- Sós vízben főzzük a ki krumplikat.
- Mikor leszűrjük a krumplit, tegyünk félre egy kis alaplevet, ezzel is lazíthatunk a püré állagán.
- Ízlés szerint adagoljunk krémsajtot a tört burgonyához, de vigyázzunk, hogy ne legyen túl folyós állaga.
- Ne feledjük az ízesítést sem: a fehérbors és szerecsendió mindig jól áll a krumplipürének.
Receptajánló:
