2025.10.16.

Ez a hozzávaló teszi meglepően krémessé a krumplipürét: nem vaj és nem tejföl

Mai Napi Tippünkben eláruljuk, mi kell ahhoz, hogy igazán krémes, könnyed krumplipürét kapj, anélkül, hogy vajat vagy tejfölt tennél bele.

Tedd igazi kulináris élvezetté a krumplipürédet egy extra hozzávalóval! Ha eddig vajat és/vagy tejfölt használtál, akkor ezeket most told félre egy kicsit, mert olyan alapanyagot mutatunk, amitől minden eddiginél krémesebb, sőt, ízletesebbé válik a krumplipüré!

Krémes krumplipüré
Ez a hozzávaló teszi meglepően krémessé a krumplipürét: nem vaj és nem tejföl

A vajjal készülő krumplipüré zsírossága miatt megnyomhatja a gyomrot, így megbánhatjuk a választott elkészítési módot. Ha viszont szeretnénk könnyedebb, ízesebb és nem utolsósorban krémesebb krumplipürét tálalni, akkor egy extra összetevőre lesz szükségünk.

Ez pedig nem más, mint a krémsajt!

Krémsajtot ma már többféle zsírtartalommal kaphatunk. Ha cél, hogy lehetőleg diétabarát püré készüljön, akkor válasszunk alacsony zsírtartalmút, de krémsajt helyett akár egy 15 százalékos tejszín is megfelelő választás.

Fontos:

  • Válasszunk magas keményítőtartalommal rendelkező burgonyát!
  • Sós vízben főzzük a ki krumplikat.
  • Mikor leszűrjük a krumplit, tegyünk félre egy kis alaplevet, ezzel is lazíthatunk a püré állagán.
  • Ízlés szerint adagoljunk krémsajtot a tört burgonyához, de vigyázzunk, hogy ne legyen túl folyós állaga.
  • Ne feledjük az ízesítést sem: a fehérbors és szerecsendió mindig jól áll a krumplipürének.

Receptajánló:

Ha érdekel, milyen extra összetevővel készülhet még a krumplipüré, akkor kattints ide!

Forrásunk volt.

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget
Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

zöldbabfőzelék

Egyszerű zöldbabfőzelék

Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. ...

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

