Mai Napi Tippünkben eláruljuk, mi kell ahhoz, hogy igazán krémes, könnyed krumplipürét kapj, anélkül, hogy vajat vagy tejfölt tennél bele.

Tedd igazi kulináris élvezetté a krumplipürédet egy extra hozzávalóval! Ha eddig vajat és/vagy tejfölt használtál, akkor ezeket most told félre egy kicsit, mert olyan alapanyagot mutatunk, amitől minden eddiginél krémesebb, sőt, ízletesebbé válik a krumplipüré!

Ez a hozzávaló teszi meglepően krémessé a krumplipürét: nem vaj és nem tejföl

A vajjal készülő krumplipüré zsírossága miatt megnyomhatja a gyomrot, így megbánhatjuk a választott elkészítési módot. Ha viszont szeretnénk könnyedebb, ízesebb és nem utolsósorban krémesebb krumplipürét tálalni, akkor egy extra összetevőre lesz szükségünk.

Ez pedig nem más, mint a krémsajt!

Krémsajtot ma már többféle zsírtartalommal kaphatunk. Ha cél, hogy lehetőleg diétabarát püré készüljön, akkor válasszunk alacsony zsírtartalmút, de krémsajt helyett akár egy 15 százalékos tejszín is megfelelő választás.

Fontos:

Válasszunk magas keményítőtartalommal rendelkező burgonyát!

rendelkező burgonyát! Sós vízben főzzük a ki krumplikat.

főzzük a ki krumplikat. Mikor leszűrjük a krumplit, tegyünk félre egy kis alaplevet , ezzel is lazíthatunk a püré állagán.

, ezzel is lazíthatunk a püré állagán. Ízlés szerint adagoljunk krémsajtot a tört burgonyához, de vigyázzunk, hogy ne legyen túl folyós állaga.

Ne feledjük az ízesítést sem: a fehérbors és szerecsendió mindig jól áll a krumplipürének.

