A krumplipüré elkészítése önmagában nem jelent nagy kihívást, viszont, ha szeretnénk, hogy igazán krémes, telt ízekkel teli pürét kanalazhassunk, akkor fogadjuk meg a séf napi tippjét!

A krumplipüré is lehet igazi kulináris különlegesség, ha megfogadjuk Johann Lafer Michelin-csillagos séf tippjét. Egyetlen extra, talán kissé meghökkentő hozzávaló az, amivel nagyon krémes, ízletes pürét kapunk végeredményül.

A Michelin-csillagos séf ezt az összetevőt sosem hagyja ki, ha krumplipürét készít

Igazán testes, krémes állagot varázsolni a krumplipürének egyáltalán nem olyan egyszerű feladat. A Michelin-csillagos séf ajánlását megfogadva azonban gyerekjáték lesz ennek elérése.

Az ő titkos összetevője nem más, mint a házi tejszínhab, amit cukor nélkül készít, természetesen.

Ehhez kerül még egy kis meleg tej és tejszín, amit hozzákever a krumplipüréhez a tökéletes állagért. A friss zöldfűszerek és a pirított hagyma is jó kiegészítője lehet a pürének.

Extra tipp: A főzés helyett gőzöljük a krumplit, így megőrizve ízét és tápanyagait.

Mi az a krumplipüré?

A krumplipüré az egyik legegyszerűbb, mégis legkedveltebb köret, amely szinte bármilyen főételhez jól illik. Elkészítése során a megfőtt burgonyát áttörik vagy összetörik, majd vajjal, tejjel vagy tejszínnel krémesre keverik, így kapja jellegzetesen lágy, selymes állagát. Ízlés szerint sóval, borssal, szerecsendióval vagy akár fokhagymával is gazdagítható. A püré titka a jó minőségű burgonya és a megfelelő állag eltalálása: se túl híg, se túl száraz ne legyen. Nemcsak sült húsok, pörköltek mellé remek választás, hanem önmagában is igazi komfortételnek számít.

