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2026.06.08.

4 hatékony módszer, amivel örökre elűzheted a krumplibogarakat a kertedből

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A krumplibogár az egyik legelterjedtebb kártevő, ami megtámadja a burgonyatermést, komoly károkat okozva. Ha szeretnél ellene tenni, ráadásul vegyszermentes, házi módszerrel, akkor olvass tovább, és mutatunk 4 bevált tippet!

A krumplibogár jelenléte bosszantó tud lenni a kertben, főleg, ha van burgonyánk, paradicsomunk vagy éppen paprikánk. Májustól augusztusig ráadásul különösen aktívak, amivel tönkretehetik a termést. Most 4 olyan módszert mutatunk, amivel megszabadulhatsz tőlük.

Krumplibogár
4 hatékony módszer, amivel örökre előzheted a krumplibogarakat a kertedből

Nem kell vegyszer a krumplibogár ellen

A burgonyabogár, másnéven kolorádóbogár a mindenevő bogarak alrendjébe tartozik. Tavasszal bukkan a felszínre, kárt téve a fiatal növényekben. Elsősorban a burgonyát támadja, de a rokonnövényekre is ráfanyalodik, így a paradicsom és a paprika sincs biztonságban tőle. Kiirtásához nincs szükség vegyszeres kezelésre - most 4 olyan módszert is mutatunk, amivel természetes módon szabadulhatsz meg tőlük!

Kattints a képre, és nézd meg, milyen módszerekkel szabadulhatsz meg a krumplibogaraktól!

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