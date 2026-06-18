Életmód

2026.06.18.

Nem minden gyerek indul ugyanonnan

Hirdetés profilképe Hirdetés

Idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat a Köszi, SIÓ! program, sőt, egy új, esélyegyenlőségről szóló mesével is segítik az közös gondolkodást. A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. június 30.

180 tablettel és érzelmi edukációt célzó mesével támogatja idén is az iskolákat a Köszi, SIÓ! program. Nem minden gyerek indul ugyanonnan, és ez az iskolai lehetőségeikben is megmutatkozik. A digitális eszközökhöz való hozzáférés ma már alapfeltétel, mégsem egyformán elérhető minden család számára.

SIÓ
A Köszi, SIÓ! program ezért idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat, emellett egy új mesével is szeretné segíteni az esélyegyenlőségről és az eltérő lehetőségekről szóló közös gondolkodást.

A pályázatok benyújtására 2026. június 30-ig van lehetőség

A „Köszi, SIÓ!” program célja, hogy az általános iskolákban tanuló gyerekek korszerűbb digitális eszközökhöz férhessenek hozzá, függetlenül attól, milyen háttérből érkeznek. A 2024-ben megújult kezdeményezésre tavaly közel 300 iskola jelentkezett, közülük 6 intézmény részesült támogatásban, egyenként 30 tablettel. Idén a program ismét 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó iskolákat. A program idei fókusza az esélyegyenlőség és az eltérő lehetőségek kérdésköre, amelyhez kapcsolódva egy új mese is készül a gyerekek, szülők és pedagógusok számára.

Az ember történetmesélő lény, az emberiség kezdete óta az. Történeteken keresztül írjuk a történelmet, történetekkel szórakoztatjuk magunkat, történetekkel tanuljuk meg a világot, és történetekkel tanuljuk és értjük meg saját magunkat is. Különösen igaz ez a történetekre való fogékonyság és nyitottság a gyerekekre. Az esélyegyenlőség kérdése különböző módon és mértékben merül fel a gyerekek életében. Aki még nem találkozott hasonló mesével, jó eséllyel empátiával fog egy ilyen helyzetet fogadni, annak, aki pedig benne él és kihívást jelent számára az esélyegyenlőség, az talán pont a mese hatására lesz képes megoldást találni

– mondta el Sárvári Györgyi pszichológus, az idei mese írója.

„Hisszük, hogy minden gyermek megérdemli az esélyt arra, hogy biztonságos, támogató környezetben fejlődhessen és hozzáférjen a korszerű oktatás lehetőségeihez.

A Köszi, SIÓ! program idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat
SIÓ

A „Köszi, SIÓ!” programmal ezért szeretnénk egyszerre támogatni az iskolákat digitális eszközökkel és olyan történetekkel, amelyek segítenek a gyerekeknek jobban megérteni egymást és az eltérő élethelyzeteket” – mondta el Mészáros Dezső, a SIÓ-Eckes Kft. ügyvezető igazgatója.

A pályázatok benyújtására 2026. június 30. éjfélig van lehetőség a program weboldalán. A nyertes iskolák összesen 180 tablettel gazdagodhatnak, a mesét pedig szeptembertől érhetik el online a gyerekek, szülők és pedagógusok.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

töltött paprika

Töltött paprika egyszerűen

Bár az év minden szakában szokás főzni töltött paprikát, nyáron elmaradhatatlan, hiszen nincs is finomabb verzió, mint a szezon harsanósan friss tv-paprikáival készülő. Elsőre kicsit ...

töltött hús

Labancpecsenye egyszerűen

Omlós sertéskaraj, sonka, olvadó sajt, mindez füstös, paprikás bundában: ez a labancpecsenye. Könnyen és gyorsan elkészíthető, tökéletes választás családi ebédre vagy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

ALDI zöldség és gyümölcssor
Életmód

Ezekből a vármegyékből érkezik idén a magyar dinnye az ALDI-ba

A hazai sárgadinnye már megjelent az ALDI kínálatában, a magyar görögdinnye pedig várhatóan július első hétvégéjén érkezik az üzletekbe. Az áruházlánc idén is magyar termelőktől szerzi be a szezon egyik legnépszerűbb nyári gyümölcsét, amely Békés, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből kerül a polcokra.

Nosalty
Nem minden gyerek indul ugyanonnan
Életmód

Nem minden gyerek indul ugyanonnan

Idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat a Köszi, SIÓ! program, sőt, egy új, esélyegyenlőségről szóló mesével is segítik az közös gondolkodást. A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. június 30.

Hirdetés

További cikkek

kulcs a zárban, ajtóban
Gasztro

A biztonsági szakértő figyelmeztet: soha ne hagyd a kulcsot a...

Sokan hagyják a kulcsot a zárban akár éjszakára is, mert egyszerűnek és kényelmesnek tűnik, és úgy érzik, biztonságos, mondván, mi baj lehet, ha kulcsra zárták az ajtót? Biztonsági szakértők azonban figyelmeztetnek: ez a szokás technikai és biztonsági kockázatokat egyaránt rejthet, sőt, a sürgősségi helyzetekben is veszélyes lehet. Otthon Tippünk következik.

sült céklás saláta
Életmód

Vashiányos vérszegénység: a dietetikusok ezeket az ételeket választják vashiányra

A vashiányos vérszegénység kezelése elsősorban a vasban gazdag ételek fogyasztásával kezdődik. A sovány húsok és tengeri ételek mellett a növényi alapú vasforrások és a C-vitaminban gazdag ételek segítik a vas felszívódását és a vörösvértestek termelődését. Dietetikusok szerint ezek az ételek támogatják az egészséget és a vérszegénység enyhítését.

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept