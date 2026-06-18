Idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat a Köszi, SIÓ! program, sőt, egy új, esélyegyenlőségről szóló mesével is segítik az közös gondolkodást. A pályázatok benyújtásának határideje: 2026. június 30.

180 tablettel és érzelmi edukációt célzó mesével támogatja idén is az iskolákat a Köszi, SIÓ! program. Nem minden gyerek indul ugyanonnan, és ez az iskolai lehetőségeikben is megmutatkozik. A digitális eszközökhöz való hozzáférés ma már alapfeltétel, mégsem egyformán elérhető minden család számára.

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A Köszi, SIÓ! program ezért idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat, emellett egy új mesével is szeretné segíteni az esélyegyenlőségről és az eltérő lehetőségekről szóló közös gondolkodást.

A pályázatok benyújtására 2026. június 30-ig van lehetőség

A „Köszi, SIÓ!” program célja, hogy az általános iskolákban tanuló gyerekek korszerűbb digitális eszközökhöz férhessenek hozzá, függetlenül attól, milyen háttérből érkeznek. A 2024-ben megújult kezdeményezésre tavaly közel 300 iskola jelentkezett, közülük 6 intézmény részesült támogatásban, egyenként 30 tablettel. Idén a program ismét 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó iskolákat. A program idei fókusza az esélyegyenlőség és az eltérő lehetőségek kérdésköre, amelyhez kapcsolódva egy új mese is készül a gyerekek, szülők és pedagógusok számára.

Az ember történetmesélő lény, az emberiség kezdete óta az. Történeteken keresztül írjuk a történelmet, történetekkel szórakoztatjuk magunkat, történetekkel tanuljuk meg a világot, és történetekkel tanuljuk és értjük meg saját magunkat is. Különösen igaz ez a történetekre való fogékonyság és nyitottság a gyerekekre. Az esélyegyenlőség kérdése különböző módon és mértékben merül fel a gyerekek életében. Aki még nem találkozott hasonló mesével, jó eséllyel empátiával fog egy ilyen helyzetet fogadni, annak, aki pedig benne él és kihívást jelent számára az esélyegyenlőség, az talán pont a mese hatására lesz képes megoldást találni – mondta el Sárvári Györgyi pszichológus, az idei mese írója.

„Hisszük, hogy minden gyermek megérdemli az esélyt arra, hogy biztonságos, támogató környezetben fejlődhessen és hozzáférjen a korszerű oktatás lehetőségeihez.

A Köszi, SIÓ! program idén is 180 tablettel támogatja a sikeresen pályázó általános iskolákat SIÓ

A „Köszi, SIÓ!” programmal ezért szeretnénk egyszerre támogatni az iskolákat digitális eszközökkel és olyan történetekkel, amelyek segítenek a gyerekeknek jobban megérteni egymást és az eltérő élethelyzeteket” – mondta el Mészáros Dezső, a SIÓ-Eckes Kft. ügyvezető igazgatója.

A pályázatok benyújtására 2026. június 30. éjfélig van lehetőség a program weboldalán. A nyertes iskolák összesen 180 tablettel gazdagodhatnak, a mesét pedig szeptembertől érhetik el online a gyerekek, szülők és pedagógusok.