2025.11.07.

Minden, amit a monstera helyes locsolásáról tudnod kell

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a monstera öntözésével kapcsolatban, hogy hosszú évekig tölthesse be az otthonod különleges leveleivel.

A trópusi monstera (Monstera deliciosa), magyarul könnyezőpálma különleges formájú óriás leveleivel igazi éke lehet az otthonodnak. A jó hír pedig, hogy a szépséges külső nem jár macerás belsővel: nem atomfizika a monstera öntözésére odafigyelni, de azért van néhány szempont, amit érdemes észben tartani. Azért, hogy akár évtizedekig is eléljen a monsterád, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a locsolásával kapcsolatban.  

Monstera zöld levelek közelről
A monsterának az a legjobb, ha két locsolás között kicsit kiszárad a földje

Milyen gyakran kell öntözni a monsterát? 

A monsterát nem kell szigorú öntözési rend szerint friss vízzel meglocsolni. Annak érdekében, hogy ne öntözd túl a növényedet, először mindig ellenőrizd a talajt. Dugd az ujjad a földbe, és ha a felső néhány centiméter száraz, akkor szüksége van vízre a növénynek. Ez a növekedési időszakban egy-két hetente szükséges, ellenben télen, amikor a növekedés lelassul, elég, ha ritkábban kap vizet.  

Az otthonod adottságaitól függ a locsolás gyakorisága

Az otthonodban uralkodó fényviszonyok, páratartalom és hőmérséklet határozzák meg, hogy a talaj milyen gyorsan szárad ki, ezért figyelj az évszakok és az időjárás változásaira. Tavasszal és nyáron gyakrabban kell öntözni a monsterát, de ez a gyakoriság csökken a hideg hónapok beköszöntével. 

Mennyi vízre van szüksége a monsterának? 

Amikor eljön a locsolás ideje, alaposan öntözd meg a monsterát:  egészen addig öntsd rá a vizet, amíg ki nem folyik a cserép aljáról. A legjobb, ha hagyod a talajt egy picit kiszáradni az öntözések között, ezzel megakadályozhatod, hogy a gyökerek a túlzott nedvesség miatt elrohadjanak.  

Jó, ha tudod, hogy a túl nagy cserép lassan szárad, ami gyökérrothadáshoz vezethet, ezért ügyelj arra, hogy ne ültesd a monsterát túl nagy kaspóba. Ennek átmérője körülbelül 1-2 centiméterrel legyen nagyobb, mint a monstera gyökérgömbje. 

Hogyan öntözd a monsterát? 

Kétféle módon öntözheted a monsterát: felülről és alulról.

Előbbi esetében a legegyszerűbb, ha ráöntöd a vizet a talajra. Amennyiben szükséges, tedd a cserepet a mosdókagylóba vagy egy tálba, lavórba, hogy felfogja a lefolyó vizet. A vizet a talajra öntsd, ne a levelekre, amíg az át nem nedvesedik, és a víz ki nem folyik a vízelvezető lyukakból. Ne hagyd a vízben állni a növényt, és tedd vissza az alátétre, miután abbamaradt a csepegés. Ürítsd ki az alátétet, ha víz gyűlne össze benne. 

Az alulról történő öntözés lehetővé teszi a növény számára, hogy felszívja a szükséges mennyiségű vizet, ami csökkenti a túlöntözés kockázatát és erősítheti a gyökereket. 

Ha ezt a megoldást választod, akkor helyezd a cserepet egy sekély, vízzel töltött edénybe. Körülbelül 30 perc múlva vedd ki a cserepet a vízből, és miután már nem csepeg, tedd vissza az alátétre. 

Mivel az alulról történő öntözés só- és ásványianyag-felhalmozódáshoz vezethet, a legjobb váltogatni a két módszert. 

Öntözési problémák 

Mint sok más szobanövény, a monstera is azonnal jelzi, ha nem megfelelő víz mennyisége, amit kap. Íme néhány jel, ami problémára utal és tippeket is adunk, hogyan lehet ezeket orvosolni.

Túlöntözés 

A túlöntözés jelei közé tartozik, ha a monstera levelei lelógnak, elhervadnak vagy besárgulnak. A leveleken sötét foltok jelenhetnek meg, és akár muslincák is körülvehetik ilyenkor. Ha a talaj öntözés után is sokáig nedves marad, akkor csökkenteni kell a mennyiségét. Ha felmerül a lehetősége, hogy a túl sok víz miatt elkezdtek rothadni a növény gyökerei, akkor ültesd át friss, száraz talajba. Válassz jó vízelvezető cserepet, hogy ne a vizes földben álljon a monstera.

Alulöntözés 

Az alulöntözött monstera levelei elszáradhatnak, bepöndörödhetnek, megsárgulhatnak vagy barnulhatnak. Mindenképp ellenőrizd a talajt, hogy azonosítani tudd a probléma okát: túl sok vagy túl kevés víz. Ha a levelek nem tűnnek egészségesnek, és a talaj száraz, akkor eljött az ideje a locsolásnak.

Forrásunk volt. 

